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San Martín de Valdeiglesias y Pelayos son hoy los municipios más afectados por el fuego

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Madrid, 26 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este domingo que hoy los municipios más afectados por el incendio en este momento en la Comunidad de Madrid son San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, pero también el fuego está avanzando "a gran velocidad" hacia Cadalso de los Vidrios y Almorox (Toledo).

Tras acompañar a los reyes al punto de acogida para vecinos evacuados por los incendios ubicado en Villamanta, Díaz Ayuso ha reconocido el trabajo de bomberos, agentes forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), policías locales, Guardia Civil, Protección Civil y cientos de voluntarios que están atacando "sin descanso" al mayor incendio de la historia de la región.

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Cuatro días después, el incendio de la Sierra Oeste de Madrid sigue "activo" y ya ha quemado 22.000 hectáreas. La emergencia nacional de Madrid y de Ávila ahora se ha ampliado a Toledo.

Díaz Ayuso ha explicado que durante la pasada noche "el gran trabajo" que están realizando los bomberos y la UME ha evitado que el avance siga a gran velocidad dentro de la Comunidad de Madrid y, ahora, se está combatiendo la entrada del incendio de Ávila a la región madrileña, en Cadalso de los Vidrios y en San Martín de Valdeiglesias, lo que viene sucediendo desde el momento en el que solicitaron el nivel 3.

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Cerca de trescientos bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, cincuenta vehículos terrestres y diez helicópteros de la Comunidad de Madrid trabajan en las tareas de extinción del fuego y se están incorporando nuevos recursos de forma paulatina.

Más de 55.000 vecinos han sido o desalojados, evacuados o confinados. Los municipios desalojados son Aldea del Fresno, Navalagamella, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos y Zarzalejo. Y además hay confinamientos activos ahora mismo en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Valdemorillo y Villa del Prado.

Díaz Ayuso ha indicado que, como mínimo, de partida, hay 43 viviendas destruidas por completo -en El Encinar de Alberche, en Villa del Prado- y otras 300 con muchos daños, pero se ha mostrado convencida de que "esta cifra se va a elevar enormemente, como nunca habíamos visto".

La presidenta ha destacado que se han podido salvar muchas casas en la zona del pantano de San Juan y también casi mil viviendas en la urbanización Entrepinos (Cadalso).

"Ojalá que no tengamos que echarnos atrás con unas cifras que han ido a mejor, porque es verdad que los vientos siguen y la situación es extrema por las fuertes temperaturas", ha apuntado.

Por lo menos, ha agregado, el incendio no ha seguido evolucionando a gran velocidad a El Escorial, San Lorenzo de El Escorial y Valdemorillo, que es algo que ayer estaba todavía en duda.

"Vamos a seguir trabajando sin descanso y pronto, en cuanto podamos, reforzaremos con los medios de la Comunidad de Madrid nuestra atención en Ávila, que nos necesitan muchísimo", ha asegurado.

Ha agradecido que a los reyes su apoyo "al pueblo español", al alcalde de Villamanta y a los jóvenes de esta localidad y a los vecinos desplazados de Aldea del Fresno que están viviendo estos momentos "tan difíciles" y que "juntos han hecho comunidad".

"Nos lleva a la esperanza el ver que estamos aquí, que estamos sanos y que nos estamos cuidando unos a otros", ha dicho la jefa del Ejecutivo madrileño.

Visiblemente emocionada, al borde de las lágrimas, ha agradecido el trabajo de los alcaldes de los municipios afectados, que están "devastados" y a los que les ha dado ánimos, así como el trabajo y la solidaridad de los vecinos y de los voluntarios. EFE

(vídeo)

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