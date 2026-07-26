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Pedri triunfa en China: invitado a la liga de moda y probando el ancestro chino del fútbol

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Shanghái (China), 26 jul (EFE).- Tras ganar la Copa del Mundo en Estados Unidos, el centrocampista español Pedri pasa sus vacaciones en la otra punta del planeta, en China, donde se ha ganado el cariño de los aficionados tras hacer el saque de honor en una popular liga amateur y probar el 'cuju', considerado el antepasado chino del fútbol.

El canario fue el invitado de lujo al 'derbi del lago Tai', que enfrentó al conjunto local de Suzhou con el de Wuxi ante casi 32.000 espectadores en un anticipado duelo de la Superliga de Fútbol de la provincia oriental china de Jiangsu, conocida como 'Su Chao', que ha pasado de ser un torneo de fútbol amateur a convertirse en un auténtico fenómeno que mueve multitudes y millones en esa región.

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Pedri saltó al campo con una camiseta que mezclaba los colores de ambos equipos y, según la prensa regional, saludó a los aficionados en el dialecto local: "¡Hola, Suzhou! ¡Vamos, Suzhou!", dijo antes del partido, el cual se saldó con victoria visitante por un gol a cero.

La asistencia del vigente campeón del mundo y de Europa atrajo gran atención en las redes sociales chinas, donde el 'hashtag' (etiqueta) "el campeón mundial Pedri elogia la 'Su Chao'" registraba más de 9 millones de visitas en las últimas 24 horas.

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El impacto de Pedri en las redes chinas no se quedó ahí, ya que el futbolista subió a su cuenta oficial de Weibo -equivalente a X, censurado en el país asiático- un vídeo en el que, vestido con una túnica tradicional, prueba el 'cuju', juego de pelota que data de hace unos 2.300 años y que los chinos consideran como el antepasado más antiguo del balompié.

En Instagram, también bloqueada en China, Pedri había subido fotos y vídeos de su estancia en Pekín, donde visitó importantes puntos turísticos como la Gran Muralla o el Templo del Cielo e interactuó con algunos aficionados, llegando también a probar suerte con un diábolo. EFE

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