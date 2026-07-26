Núñez Feijóo se compromete a "limpiar a fondo el Estado" si gobierna el PP

Madrid, 26 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a "limpiar a fondo el Estado" con la derogación de algunas leyes y la aplicación de medidas con las que pretende hacer "una gran reconstrucción nacional" si preside el Gobierno su partido.

En una entrevista que publica este domingo La Razón, Núñez Feijóo responsabiliza directamente al presidente, Pedro Sánchez, de la corrupción y detalla un plan de reformas para desmontar al "sanchismo".

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"Mi obligación es trabajar por la reconstrucción nacional y de las instituciones. Tenemos que conseguir una limpieza a fondo del Estado y establecer un conjunto de leyes y de modificaciones de nuestro ordenamiento jurídico para que no pueda volver a haber un presidente del Gobierno como Sánchez", explica.

Entre sus propuestas, la de regular que se puedan prorrogar los presupuestos solo un año y si no hay nuevas cuentas disolver las Cortes, que ser ilegal que un ministro pase directamente del Gobierno a dirigir una institución del Estado, penalizar el delito de sedición, incrementar las penas por malversación de fondos públicos o prohibir el indulto a un político condenado por corrupción.

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Avanza "reformas de mucho calado" que incluyen a más de un centenar de normativas, derogaciones y nuevas leyes.

"Vamos a abrir las ventanas y vamos a airear el edificio. Vamos a hacer una limpieza a fondo y a levantar barreras para que no pueda volver a ocurrir lo que estamos viviendo con Sánchez", asegura Núñez Feijóo que advierte de que su intención no es hacer "un sanchismo de derechas".

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Asegura que si hay algún socio "que no quiera seguir siendo cómplice de la corrupción del sanchismo, la moción de censura se presenta en cuarenta y ocho horas".

"No hay que descartar ninguna herramienta democrática y no descarto utilizar ninguna vía que sirva para abrir una nueva etapa en mi país. Pero tampoco voy a hacerle ningún favor a Sánchez con una moción de censura que esté perdida", concluye. EFE

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