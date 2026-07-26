Martín-Portugués cae en octavos de final de sable en los Mundiales de esgrima

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- La esgrimista Lucía Martín-Portugués no podrá aspirar al doblete tras su medalla de oro en sable en los Europeos del pasado mes de junio al caer derrotada este domingo en los octavos de final de los Mundiales que se celebran en Hong Kong.

Martín-Portugués, de 35 años, fue eliminada por 15-10 por la francesa Toscane Tori, de 22 años y bronce en el Europeo que ganó la madrileña, además de medalla de oro por equipos en el Mundial del pasado año.

PUBLICIDAD

España aún tiene opciones de subir al podio en sable y florete femenino por equipos, competiciones que tendrán lugar en las dos últimas jornadas del campeonato los próximos días 29 y 30, respectivamente. EFE