Los reyes visitan esta mañana en Villamanta a desplazados por el incendio de Madrid

(Actualiza la NA7080 con más detalles de la visita de los reyes a Villamanta)

Madrid, 26 jul (EFE).- Los reyes Felipe VI y Letizia van a visitar este domingo a los desplazados por el incendio de la sierra Oeste de Madrid alojados en el polideportivo La Chopera de Villamanta (Madrid).

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La Casa Real ha confirmado que los reyes van a acudir hacia las 12:30 horas de hoy al polideportivo La Chopera, del municipio madrileño de Villamanta, que acoge a los vecinos evacuados de Villa del Prado, Aldea del Fresno y otras localidades del suroeste de la Comunidad.

En ese lugar, los monarcas van a conocer la situación de los afectados, mostrar su apoyo a las familias desplazadas y agradecer la labor de los voluntarios que están colaborando en la atención y asistencia.

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Los reyes van a estar acompañados por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Ramos; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Villamanta, Mariano Núñez.

La Comunidad de Madrid ha informado de que mantiene este domingo 15 puntos de acogida para los desplazados por el incendio, en los que se está atendiendo a 2.468 personas, de los cuales 220 están en Villamanta.

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Antes de acudir a Villamanta, y tras aterrizar en la base aérea de Torrejón de Ardoz, el rey Felipe mantendrá en el Cuartel General de la UME, una reunión sobre la situación de los incendios, en la que se realizarán conexiones telemáticas con distintos puntos desplegados de esa unidad militar. EFE