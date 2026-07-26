Espana agencias

Los diablos rojos y la marea azul contagian la fiesta en Los Ángeles antes del duelo

Guardar
Google icon

Carson (EE.UU.), 25 jul (EFE).- Los seguidores de los equipos de fútbol mexicanos Cruz Azul y Toluca contagiaron este sábado la fiesta en las afueras del estadio previo al encuentro que definirá al Campeón de Campeones de la Liga MX.

La marea azul predominó entre los miles de asistentes al encuentro, desbordando ilusión mientras formaban largas colas para ingresar en el estadio Dignity Heath Sports Park, en la ciudad de Carson.

PUBLICIDAD

Haciendo frente a la ola de calor que atraviesa el estado de California, los aficionados portaron con orgullo las camisetas de sus estrellas históricas, como Andrés Gudiño o el colombiano Willer Ditta.

Los apasionados de los Diablos Rojos, aunque en menor presencia, sacaron músculo luciendo las características diademas de diablo de su club.

Ambas aficiones transformaron la ciudad en un estallido de color y la armonía que se percibió desde horas tempranas al partido, con los seguidores de ambos clubes disfrutando de los típicos puestos de comida callejera en las inmediaciones del recinto.

PUBLICIDAD

El partido adquiere un sabor mexicano que refleja el sentir de la comunidad hispana más numerosa de la región, que arropa a los clubes de su tierra natal.

El ganador de este duelo entre el campeón de la liga mexicana de la temporada pasada frente al actual tendrá el gran reto de enfrentarse al todopoderoso Inter Miami de Lionel Messi. EFE

(foto)(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Madrid: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Pronóstico del tiempo en Barcelona para este 26 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo en Barcelona para este 26 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han provocado miles de evacuaciones y confinamientos

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 25 de julio

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 25 de julio

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 25 de julio

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 25 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

La Audiencia de Barcelona condena a Catalana Occidente a pagar casi 50.000 euros por un coche robado y quemado que se negó a indemnizar

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: el décimo combate entre IlloJuan y TheGrefg, el ‘main event’ en vivo

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: el décimo combate entre IlloJuan y TheGrefg, el ‘main event’ en vivo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida

TheGrefg, el campeón que vuelve al ring de La Velada del Año para defender el podio: “Va a ser un combate muy épico”

El dilema del FC Barcelona: por qué el masculino sigue fichando mientras el femenino deja escapar a sus estrellas gratis