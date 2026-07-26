La semana arranca con sol y más calor, que irá a más en casi toda España

Madrid, 26 jul (EFE).- La última semana de julio arranca con cielos despejados en la mayor parte de España, salvo en el área cantábrica y el alto Ebro, y con un ascenso generalizado de las temperaturas máximas, que dejará valores de hasta 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, en un episodio de calor que irá a más durante la semana.

Según datos de la Agencia de Meteorología (Aemet), el lunes dejará cielos despejados en general con algunos intervalos nubosos en el Estrecho y norte de Canarias, así como en el nordeste de Cataluña y Baleares y posibilidad de algún chubasco en el litoral catalán y en el norte de las Baleares.

PUBLICIDAD

Posibles bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte peninsular y litorales occidentales de Alborán.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte de la península y Baleares, de forma notable en Galicia y zonas de montaña del interior y sólo se prevén descensos en el sureste peninsular, incluso descensos notables en el Estrecho y oeste de Alborán y pocos cambios en Canarias.

PUBLICIDAD

Se superarán los 35 grados en la vertiente atlántica sur, pudiendo hacerlo también en puntos del interior este peninsular, Baleares y sur de Galicia. No se descarta alcanzar los 40 grados en el Guadalquivir o Guadiana.

Las mínimas ascenderán en la mayor parte de España salvo en el nordeste y sureste, donde permanecerán con pocos cambios, al igual que en los archipiélagos. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Mediterráneo y regiones del suroeste.

PUBLICIDAD

El viento soplará moderado con intervalos fuertes del nordeste en Canarias, litorales de Galicia y sureste peninsular, tramontana en Ampurdán y levante moderado a fuerte con rachas muy fuertes en el Estrecho; moderado del este en el Cantábrico y cierzo en el Ebro amainando. En el resto, viento flojo de componente sur y este, salvo en el Cantábrico o noroeste, donde será del norte.

Predicción por comunidades autónomas:

.- GALICIA: poco nuboso en la mitad sur e intervalos nubosos en la mitad norte, tendiendo a poco nuboso a lo largo de la mañana. Brumas matinales y vespertinas en zonas habituales del interior de Lugo y La Coruña. No se descartan lluvias débiles en el extremo norte. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en las montañas de Lugo y Orense y máximas en ascenso, notable en amplias zonas del interior e incluso extraordinario en A Coruña, a excepción del extremo norte, que se mantendrá sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado a fuerte del nordeste en el litoral, entre Finisterre y Estaca de Bares, y flojo del este o nordeste en el resto.

PUBLICIDAD

.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: brumas matinales y vespertinas en el interior, pasando a poco nuboso a partir de mediodía, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en el litoral durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad occidental, más acusado en zonas altas de la Suroccidental y con pocos cambios en el resto. Máximas sin cambios o en ascenso ligero en el litoral y en ascenso en el resto, localmente notable en cumbres de la Cordillera. Viento flojo variable en el interior, con predominio del este y nordeste durante las horas centrales; viento moderado de componente este en el litoral, con algún intervalo de fuerte en el litoral occidental por la tarde.

.- CANTABRIA: intervalos de nubes bajas tendiendo a despejarse. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas del interior. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el litoral durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso ligero, más acusado en el extremo sur y máximas en ascenso en el interior y en ascenso ligero en el litoral. Viento flojo variable en el interior, tendiendo a nordeste durante las horas centrales; en el litoral viento flojo del oeste, aumentando a este y nordeste a partir de mediodía.

PUBLICIDAD

.-PAÍS VASCO: intervalos de nubes bajas, con predominio de cielo poco nuboso o despejado durante la tarde. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el litoral y en el interior de Guipúzcoa durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ascenso ligero en el litoral y en ascenso en el resto. En el interior, viento flojo variable, con predominio de la componente norte; en el litoral, viento del este amainando a norte por la mañana y a nordeste y este durante la tarde cuando se dará algún intervalo de mayor intensidad.

.- CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes bajas en el noreste. Temperaturas en ascenso, más acusado en áreas de montaña, sobre todo las máximas, donde el ascenso podrá ser notable. Viento variable o del noreste, flojo en general.

PUBLICIDAD

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: nuboso en la mitad sur y en la mitad norte, donde se esperan brumas y bancos de niebla vespertinos, pasando a poco nuboso o despejado a partir de mediodía en todas las zonas. Lluvias débiles en la Vertiente Cantábrica durante la primera mitad del dí y mínimas sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en el Pirineo y máximas en ascenso generalizado. Viento flojo del norte y noroeste, con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales.

.- LA RIOJA: poco nuboso o despejado, con algún intervalo de nubes bajas por la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento de componentes norte y oeste, flojo en general.

PUBLICIDAD

.- ARAGÓN: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el tercio sur y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso generalizado. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de noroeste moderado en el valle del Ebro por la mañana y tendiendo en general a viento flojo variable a últimas horas.

.- CATALUÑA: poco nuboso o despejado con intervalos nubosos en el nordeste, sin descartar chubascos débiles en el litoral central durante la madrugada. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso, salvo en litorales donde será ligero o sin cambios. Viento moderado del noroeste en el sur de Tarragona y en el norte del Ampurdán y flojo variable en el resto, con predominio de la componente sur en las horas centrales y tendiendo en general a viento flojo variable al final del día.

PUBLICIDAD

.- EXTREMADURA: despejado con temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas. Viento variable, del sureste, flojo.

.- COMUNIDAD DE MADRID: despejado. Temperaturas en aumento, menos acusado en las mínimas y con máximas que podrían alcanzar los 36 grados de forma puntual en el valle del Tajo. Vientos flojos de nordeste que tenderán a variables en las horas centrales.

.- CASTILLA-LA MANCHA: despejado con intervalos de nubes durante la tarde en zonas del sistema Ibérico. Temperaturas en aumento, menos acusado en las mínimas. Vientos flojos de este y nordeste que tenderán a variables en horas centrales.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el interior de Alicante, en ascenso en el interior del extremo norte, Rincón de Ademuz y sur de Valencia y con pocos cambios en el resto. Viento flojo del noroeste en el norte de Castellón y flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a flojo del este y sureste a partir de mediodía y a flojo variable a últimas horas.

.- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas en descenso. Vientos flojos de componente este, con intervalos moderados por la tarde.

.- ILLES BALEARS: nuboso con algún chubasco ocasional tendiendo a lo largo de la tarde a cielo poco nuboso. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios o en ascenso. Viento flojo, de componente norte en Menorca y de dirección variable en el resto, tendiendo por la tarde a componente sur y brisas costeras.

.- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado. Intervalos de nubes bajas matinales en la vertiente mediterránea. Temperaturas mínimas con pocos cambios en el litoral mediterráneo y en ascenso en el resto; máximas en descenso en el litoral mediterráneo occidental y en ascenso en las demás zonas. Vientos flojos a moderados de componente este, girando a componente sur en el interior. Levante fuerte en el Estrecho, con rachas muy fuertes.

.-CANARIAS: nuboso en el norte de las islas montañosas, con alguna llovizna ocasional en medianías durante la madrugada, abriéndose claros durante las horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo intervalos nubosos en el norte de Lanzarote y oeste de Fuerteventura a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. EFE