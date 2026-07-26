Espana agencias

La reina inaugurará en Jerez el encuentro anual de los directores del Instituto Cervantes

Guardar
Google icon

Madrid, 26 jul (EFE).- La reina Letizia preside este lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz) la inauguración de la reunión anual de directores del Instituto Cervantes, a la que asistirán cerca de un centenar de responsables de centros y el equipo directivo de la institución dedicada a la promoción internacional de la lengua y la cultura de España.

Un encuentro que tendrá sesiones de trabajo, mesas redondas y conferencias y a cuya inauguración en los Museos de la Atalaya de Jerez asistirá además de la reina, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados.

PUBLICIDAD

Durante los tres días de trabajo, los directivos del Cervantes analizarán el trabajo que desarrolla este instituto para promocionar la lengua española y la cultura en español en todo el mundo.

Además, concretarán las prioridades y planes de actuación para el próximo curso académico en las más de 100 ciudades repartidas por 56 países en los que el Instituto Cervantes está presente.

PUBLICIDAD

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, participarán en la jornada inaugural en la que se analizarán los desafíos de la lengua española en la Unión Europea y los foros internacionales, así como en África y en el Reino Unido post-Brexit, en una mesa redonda con los responsables de los centros de Bruselas y Casablanca y Londres. Moderará Luis García Montero.

Una ocasión en la que también será homenajeada la figura de José Manuel Caballero Bonald, de quien se celebra el centenario de su nacimiento en 2026, con diferentes actividades culturales organizadas por la fundación que lleva su nombre, y que coincidirá con el lanzamiento de la antología del poeta 'En los celestes mástiles del tiempo'.

Además, la ciudad de Cádiz acogerá el martes 28 de julio un homenaje al escritor gaditano Fernando Quiñones (Chiclana de la Frontera, 1931 - Cádiz, 1998), en la Casa de Iberoamérica, en el que se hará una entrega a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de un legado de este autor clave en la difusión de la denominada 'Nueva Narrativa Andaluza'.

El español en Estados Unidos será otro de los asuntos que se debata durante este encuentro, que para este acto se trasladará a Rota con una conferencia impartida por los directores del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno, y del Observatorio del Español en Harvard, Francisco Javier Pueyo.

Doce comunidades autónomas han acogido hasta esta edición las reuniones anuales del Instituto Cervantes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Se reanudan las labores aéreas de extinción con una previsión meteorológica más favorable en Madrid y Ávila, aunque el fuego continúa sin estabilizarse

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los fuegos en Ávila, Madrid y Toledo queman ya 77.000 hectáreas en un perímetro de 280 kilómetros

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 27 al 31 de julio: Martina y Adriano se dejarán llevar, Samuel besará a María Fernández y Petra se sentirá humillada

La próxima semana, la ficción diaria de La 1 volverá de nuevo al completo con cinco episodios tras los parones deportivos

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 27 al 31 de julio: Martina y Adriano se dejarán llevar, Samuel besará a María Fernández y Petra se sentirá humillada

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

El aviso de un vecino permitió activar un operativo de emergencia en el que la Policía logró poner a salvo al menor, que se encontraba sobre la unidad exterior del aire acondicionado con un evidente riesgo de precipitarse desde el piso 21

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Ni lejía ni amoníaco: la forma más rápida de quitar las marcas de agua en el inodoro

El ácido cítrico en polvo, aplicado con agua caliente y un tiempo de reposo, ayuda a desprender el sarro que deja esas manchas

Ni lejía ni amoníaco: la forma más rápida de quitar las marcas de agua en el inodoro

Una ventana, todo lo que necesita tu gato para ser feliz: “Observar el exterior enriquece su estimulación mental”

Según un estudio, no es un signo de aburrimiento, sino una necesidad que tienen las mascotas de interior

Una ventana, todo lo que necesita tu gato para ser feliz: “Observar el exterior enriquece su estimulación mental”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

Estas son las 39 carreteras que permanecen cortadas en España por los incendios: Toledo y Ávila concentran la mayoría de los cierres

Pedro Sánchez destaca una evolución “positiva” en los incendios de Ávila y Madrid con algunos focos consolidados: “Quedan horas complejas”

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”