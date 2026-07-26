La reina inaugurará en Jerez el encuentro anual de los directores del Instituto Cervantes

Madrid, 26 jul (EFE).- La reina Letizia preside este lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz) la inauguración de la reunión anual de directores del Instituto Cervantes, a la que asistirán cerca de un centenar de responsables de centros y el equipo directivo de la institución dedicada a la promoción internacional de la lengua y la cultura de España.

Un encuentro que tendrá sesiones de trabajo, mesas redondas y conferencias y a cuya inauguración en los Museos de la Atalaya de Jerez asistirá además de la reina, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados.

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Durante los tres días de trabajo, los directivos del Cervantes analizarán el trabajo que desarrolla este instituto para promocionar la lengua española y la cultura en español en todo el mundo.

Además, concretarán las prioridades y planes de actuación para el próximo curso académico en las más de 100 ciudades repartidas por 56 países en los que el Instituto Cervantes está presente.

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El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, participarán en la jornada inaugural en la que se analizarán los desafíos de la lengua española en la Unión Europea y los foros internacionales, así como en África y en el Reino Unido post-Brexit, en una mesa redonda con los responsables de los centros de Bruselas y Casablanca y Londres. Moderará Luis García Montero.

Una ocasión en la que también será homenajeada la figura de José Manuel Caballero Bonald, de quien se celebra el centenario de su nacimiento en 2026, con diferentes actividades culturales organizadas por la fundación que lleva su nombre, y que coincidirá con el lanzamiento de la antología del poeta 'En los celestes mástiles del tiempo'.

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Además, la ciudad de Cádiz acogerá el martes 28 de julio un homenaje al escritor gaditano Fernando Quiñones (Chiclana de la Frontera, 1931 - Cádiz, 1998), en la Casa de Iberoamérica, en el que se hará una entrega a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de un legado de este autor clave en la difusión de la denominada 'Nueva Narrativa Andaluza'.

El español en Estados Unidos será otro de los asuntos que se debata durante este encuentro, que para este acto se trasladará a Rota con una conferencia impartida por los directores del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno, y del Observatorio del Español en Harvard, Francisco Javier Pueyo.

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Doce comunidades autónomas han acogido hasta esta edición las reuniones anuales del Instituto Cervantes. EFE