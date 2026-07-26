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La mayoría de los 16.000 evacuados de Castellón va a otra vivienda y 500 son realojados

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València, 26 jul (EFE).- La gran mayoría de las 16.000 personas evacuadas por el incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó se ha trasladado a otras residencias propias, de familiares o de amigos, mientras que unas 500 han sido acogidas en instalaciones habilitadas por otros municipios cercanos.

En concreto, han sido realojadas un total de 523 personas, que han pasado la noche en el polideportivo municipal de Onda (78), el pabellón municipal de Nules (150), el seminario de Segorbe (35) y el edificio polifuncional de Moncofa (260), ha informado Emergencias, aunque también en un pabellón habitado en la Alcora.

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El cansancio y la preocupación son visibles en las caras de muchas de estas personas, como las acogidos en Nules, donde voluntarios han preparado mesas en las que ofrecer agua y desayuno, y donde algunas personas muestran su tristeza pero también su indignación, ante la posibilidad de que el fuego haya sido intencionado, según ha podido comprobar EFE.

Los alcaldes o responsables de varios de los municipios desalojados preventivamente ante la evolución de este fuego, que sigue avanzando sin control, han explicado a EFE que los desplazados han pasado la noche con preocupación y nervios, ante la incertidumbre, pero agradecidos por el trato recibido.

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La vicealcaldesa de Suera, Celia Salvador, ha señalado que cuando se ordenó la evacuación del municipio, llamó a alcalde de la Alcora, quien inmediatamente habilitó un pabellón donde han tratado de dormir en colchonetas unos 25 vecinos de los 600 con los que cuenta el municipio.

La mayoría ha optado por irse a otras residencias, mientras que los que se han quedado en Alcora han pasado la noche con muchos nervios y preocupación por la incertidumbre de no saber qué va a pasar con el fuego, a pesar de que las llamas están todavía lejos del municipio.

"Hemos pasado la noche preocupación pero intentando mantener la calma" para tranquilizar a la gente acogida en este espacio, muchas de ellas, personas mayores que "se ponen nerviosas y se desesperan", ha dicho, y ha agradecido las "facilidades" que les han puesto en la Alcora.

El alcalde de Alcúdia de Veo, Mariano Molina, un municipio de unos 200 habitantes, ha indicado que solo cinco personas ha tenido que ser realojadas en el pabellón de Onda, y han pasado la noche bien pues el incendio aún está lejos de esta localidad, aunque "tal y cómo están las cosas, no hay que confiarse".

Asegura que él no ha podido dormir en toda la noche, pues es "amante del monte"; apunta que la evacuación de esta pequeña localidad fue bien aunque lamenta que todavía no podrán volver a sus casas.

La alcaldesa de Aín, Ainhoa Buigues, ha explicado que todos los residentes de este municipio de unos 130 habitantes se han realojado en otras viviendas o en casas de familiares, y ninguno ha tenido que ser acogido en los espacios habilitados.

Ha mostrado su preocupación por el avance de las llamas y por los cambios que se prevén en el viento, y ha afirmado que la pena que sienten es "muy grande".

El incendio mantiene desalojadas a 16.000 personas de una quincena de municipios del sur de la provincia de Castellón, y siguen confinadas las localidades de la Vall d'Uixó y Betxí, de las que se han evacuado algunos barrios. EFE

(foto) (vídeo)

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