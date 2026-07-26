La humedad abre una "ventana de oportunidad" en Vall d'Uixó, pero la previsión no es buena

València, 26 jul (EFE).- El aumento de la humedad este domingo respecto a la que se registró el sábado abre "una ventana de oportunidad" en las labores de extinción del incendio declarado ayer en la Vall d'Uixó y que sigue sin control, aunque la previsión "no es buena".

Así lo ha asegurado el subinspector jefe del servicio de Bomberos de Castellón y director técnico del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Antonio Rodrigo, en declaraciones a los periodistas, tras la reunión del Cecopi que coordina los trabajos.

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Ha explicado que ayer la humedad era del 10-15 %, por lo que lo único que se podía hacer era tratar de controlar las llamas y evacuar a la población para evitar daños, mientras que hoy es del 30-40 %, lo que les da "una ventana de oportunidad".

Sin embargo, ha apuntado que las previsiones no son buenas, ya que está entando viento de levante que se espera que alcance los 30 kilómetros por hora y, además, el fuego avanza por una zona de difícil acceso por tierra.

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Entre las zonas que más preocupan en esos momentos están los municipios de Alfondeguilla, Eslida o Chóvar y también Alcúdia de Veo, ha indicado Rodrigo, y ha advertido de que están valorando "la peor de las hipótesis, que es que hubiera un salto de fuego".

"Vamos a intentar cortarlo lo antes posible, pero la climatología no ayuda", ha afirmado Rodrigo, quien dicho que en este momento trabajan con todos los medios que tienen, pero necesitan toda la ayuda posible de los medios aéreos.

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Ha asegurado que la prioridad son las personas y por eso se están evacuando todos los municipios, al tiempo que ha insistido en que los equipos de extinción, además de tratar de apagar el fuego, protegerán los municipios e infraestructuras críticas.

Sobre las causas del incendio, ha señalado que son "bastante indeterminadas" y, aunque su origen es "un poco sospechoso", no saben exactamente qué puede ser, algo que se determinará "a posteriori", ya que ahora mismo se están ocupando del incendio, "de estabilizarlo y de que nadie sufra ningún daño". EFE

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