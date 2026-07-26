La Guardia Civil halla un tercer cadáver de un migrante en domingo trágico en litoral

Ceuta, 26 jul (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado este domingo el cadáver de otro migrante en el mar, elevando a tres el número de muertos localizados este domingo, que se unen al hallado este sábado.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, este último cuerpo ha sido localizado en la zona de la bahía sur comprendida entre la Almadraba y Miramar, encontrándose cerca de la orilla.

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En este caso, fueron unos bañistas los que alertaron a la Guardia Civil de la presencia del cadáver, siendo recogido del mar por la unidad de los GEAS.

En principio el cuerpo se corresponde con un joven migrante que presuntamente habría intentado entrar a nado, al igual que los otros dos localizados este domingo en aguas cercanas de la misma bahía, en las zonas del Sarchal y de Juan XXIII.

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El hallazgo se ha producido después de una madrugada de domingo de máxima presión migratoria por el mar ya que más de un centenar de migrantes han intentado entrar a nado a través del espigón sur del Tarajal.

Los tres muertos localizados este domingo, además del hallado este sábado, elevan a 27 el número de cadáveres aparecidos este año en el litoral ceutí, de ellos ocho en lo que va de julio. EFE

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