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Esteban ve "mucho peso ideológico" en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que es "una rémora" en traspasos

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El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, señala a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social como "una de las rémoras importantes de la negociación" para culminar el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi y cree que tiene "mucho peso ideológico", por lo que entiende que "romper con las dinámicas que ha habido hasta ahora les parece un anatema". Además, considera que esa negativa responde a que "ni la ministra le ha apretado, ni tampoco le ha dicho lo que hay que hacer el presidente del Gobierno".

En una entrevista concedida al diario Deia, recogida por Europa Press, Esteban lamenta que, aunque "siempre hay dificultades", en este momento el Ejecutivo central "ni siquiera se ha entrado en tecnicismos, en discutir cómo llevar a cabo la transferencia en el ámbito de la Seguridad Social".

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Asimismo, atribuye parte de ese bloqueo al "mucho peso ideológico en la Secretaría de Estado" y defiende que el departamento "tiene que entender que hay un acuerdo y tiene que moverse".

Según explica, el PNV remitió al Gobierno español una propuesta sobre cómo abordar ese traspaso, pero la única respuesta recibida fue un rechazo acompañado de la propuesta de crear un grupo de trabajo. "No es serio. Ni siquiera hay voluntad de entrar", lamenta.

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Preguntado por si esa negativa responde a una decisión personal del secretario de Estado de la Seguridad Social, asegura que él "es una de las rémoras importantes de la negociación, sí", y añade que "los cargos públicos tienen que llevar adelante los acuerdos de su formación y su Gobierno, sean más o menos de su gusto". "Pero no vemos voluntad, sinceramente", insiste.

En relación con el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuerda que el pasado diciembre ya fue necesario cancelar una Comisión de Transferencias y solicitar una mayor implicación política desde Moncloa, y aunque reconoce que entonces se pudo "remontar algunas cosas que se habían atascado", advierte de que "en otros temas no se está implicando".

En este sentido, dice entender que "sí falta esa directriz política desde Moncloa" y afirma desconocer si a Sánchez "le importa mucho o poco esa relación con el PNV", aunque subraya que "lo cierto es que no hemos visto ese impulso en este asunto concreto".

Esteban indica que la ejecución del acuerdo de investidura no se limita a las transferencias y pone como ejemplo el acuerdo alcanzado sobre la financiación de los servicios sociales a través de la Comisión del Concierto. "Ha habido más voluntad en ese ministerio. Muchas veces son las personas. Ahí fue el propio ministro de Hacienda quien entendió que, cuando hay acuerdos, hay que implementarlos. Con la Seguridad Social no puedo decir lo mismo", indica.

En cuanto a las materias pendientes relacionadas con las mutuas colaboradoras y las incapacidades temporales, opina que "en el equipo dirigente de la Seguridad Social del Gobierno español hay una comprensión ideológica tradicional". "Es otro Estado dentro del Estado y tiene su propia vida. Romper con las dinámicas que ha habido hasta ahora les parece que es anatema", afirma.

También señala que, respecto a las mutuas, el Ejecutivo central "tiene una relación no muy buena, pero tampoco sabe exactamente qué quiere hacer con ellas", mientras que, sobre las incapacidades temporales, considera que persiste la idea de que "esto ha sido siempre así, ¿por qué vamos a tener que cederlo a las comunidades autónomas?".

A su juicio, "están convencidos de que va a funcionar peor" y "lo que hay es un bloqueo porque no llega una orden política y debería llegar".

SEGUIR "PICANDO PIEDRA"

De cara a los próximos meses, y ante la posibilidad de que no se convoque una comisión bilateral en otoño, se muestra convencido de que "pasará lo que ha pasado siempre. El PNV seguirá picando piedra". No obstante, dice desconocer si las transferencias podrán culminarse antes de que finalice la legislatura.

Sobre la suspensión de la comisión bilateral, admite que "igual alguna cosa se podría haber llevado", pero defiende que debía tratarse de "un paquete con un poquito de sentido". En su opinión, el Estado debe comprender que "si piensa distraernos con dos cosas menores en comparación con la Seguridad Social, igual hay que dar un pequeño aldabonazo y decirle que no".

"No puede ser que con dos cromos se quiera ocultar que los temas importantes están estancados", critica.

Preguntado por esas cuestiones menores, precisa que existían asuntos relacionados con los puertos, "no puertos en sí", y cita la Terminal de Transporte de Contenedores (Teco) del puerto de Bilbao y sus conexiones ferroviarias, un asunto que, según dice, tienen "hablado desde hace años y que técnicamente no es muy difícil y el ministerio ya lo ha asumido". También menciona el traspaso del Fogasa, aunque puntualiza que "todavía no está cerrado".

Por último, al hacer balance de la relación con Pedro Sánchez, el dirigente jeltzale la califica de "positiva" y destaca que "una enorme parte del acuerdo de investidura, más de tres cuartas partes, se ha ido cumpliendo".

No obstante, señala que aún quedan pendientes "los grandes temas", si bien ha recordado que ya se han cerrado acuerdos "espinosos", como "la presencia de la Ertzaintza en los puertos, varios traspasos...".

PRESUPUESTOS

En relación con los Presupuestos Generales del Estado, Esteban confirma que el Gobierno central ya se ha dirigido al PNV para abordar su negociación y ha precisado que parte de los contenidos los tenían "hablados porque esto venía de atrás (desde el adelanto de las elecciones catalanas)".

En cualquier caso, señala que ambas partes se pondrán a trabajar en esa negociación "a partir de la última semana de agosto", aunque advierte de que "la tarea es muy complicada porque la clave es cómo van a actuar Junts y Podemos".

El presidente del EBB niega que exista "absolutamente nada a cambio" para evitar que las próximas elecciones generales coincidan con las municipales y forales de mayo de 2027. Según explica, ambas partes intercambiaron sus posiciones y Pedro Sánchez dejó claro que "no iba a hacer ese 'superdomingo'". "Eso está bien. Él tiene que buscar una motivación para que la legislatura dure y dice que va a presentar Presupuestos", señala.

No obstante, advierte de que sacar adelante las cuentas públicas lo tiene "prácticamente imposible" y considera que, si finalmente no prosperan, el jefe del Ejecutivo "es muy consciente de que tiene que convocar elecciones".

En ese escenario, apunta que "como muy tarde, se podrían retrasar a julio, lo cual no tiene mucho sentido si se pretende que la ciudadanía tenga una participación relevante". "Lo lógico es que se adelanten", cree, porque ve necesaria "una separación entre ambas elecciones sin duda, porque cada elección tiene su afán y sus mensajes".

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EuropaPress

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