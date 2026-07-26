El Valencia parte este lunes hacia Reino Unido para su segunda concentración

Valencia, 26 jul (EFE).- El Valencia viajará este lunes a Reino Unido para realizar su segunda concentración de la pretemporada, que se desarrollará hasta el 1 de agosto en las instalaciones de St. George's Park, sede habitual de la selección inglesa, donde disputará dos nuevos encuentros amistosos.

El equipo que dirige Carlos Corberán continuará así con su preparación para la temporada 2026-27 después de un primer ‘stage’ en Girona donde jugó contra el Petro de Luanda (perdió 1-3) y dos semanas de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna donde se enfrentó al Eldense (3-0) y al Castellón (1-2).

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Durante su estancia en Inglaterra, el conjunto valencianista jugará un amistoso a puerta cerrada frente al Derby County el martes 28 de julio en las propias instalaciones de St. George's Park y cerrará la concentración el sábado 1 de agosto con un duelo ante el Stoke City en el Bet365 Stadium de Stoke-on-Trent.

Tras concluir esta segunda concentración, la expedición regresará a la Ciudad Deportiva de Paterna para afrontar la última fase de la pretemporada antes del comienzo de LaLiga.

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Como es habitual, el equipo jugará el 'Trofeu Taronja' en Mestalla contra el Newcastle el sábado 8 de agosto en un partido de presentación que debía cerrar su preparación, pero desde el club buscan un nuevo amistoso ya que iniciarán la Liga una semana más tarde de lo previsto al haber sido aplazado el partido contra el Betis de la primera jornada. EFE

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