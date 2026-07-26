El Infoca extingue de madrugada el incendio declarado en Villablanca (Huelva)

Huelva, 26 jul (EFE).-El Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado en la noche de este sábado en las inmediaciones de la localidad de Villablanca (Huelva).

El servicio antiincendios ha informado este domingo en redes sociales de que el fuego iniciado en el paraje Los Corrales del municipio de la comarca del Andévalo quedó oficialmente extinguido a las 3.30 horas de la madrugada.

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Hasta el lugar se desplegaron 36 efectivos terrestres, tres vehículos autobombas y un helicóptero semipesado.

Además de los medios del Infoca, el operativo contó con dos vehículos del Parque de Ayamonte del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

Según detalló el Consorcio a los medios, en primera instancia uno de los vehículos permaneció en las inmediaciones del núcleo urbano para realizar labores preventivas de protección del municipio, mientras otro se desplazó hasta la zona del incendio para colaborar en las tareas de contención y así evitar el avance de las llamas.

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En la noche de este sábado el Infoca también dio por extinguido el incendio declarado el martes en El Cerro de Andévalo, que se originó en el paraje de Los Pajares y que quemó más de 1.200 hectáreas de terreno, obligando al desalojo de 384 habitantes del pueblo vecino de Villanueva de las Cruces y al corte de la carretera A-475. EFE

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