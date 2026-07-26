El incendio de la Vall d'Uixó quema unas 4.300 hectáreas en un frente 40 kilómetros

València, 26 jul (EFE).- El incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón) ha quemado ya unas 4.300 hectáreas y su perímetro supera ya los 40 kilómetros, aunque sigue fuera de control, según ha avanzado el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Más de 450 efectivos están trabajando para tratar de controlar este fuego, y se espera contar a lo largo del día con un total de 20 medios aéreos para hacer frente a un incendio que avanza por una zona de difícil acceso para las brigada terrestres.

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El incendio mantiene desalojadas a 16.000 personas de una quincena de municipios del sur de la provincia de Castellón, y siguen confinadas las localidades de la Vall d'Uixó y Betxí, de las que se han evacuado algunos barrios. EFE

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