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El Gobierno condena el ataque en Berlín contra el desfile del Día del Orgullo LGTBIQ+

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Madrid, 26 jul (EFE).- El Gobierno a través del Ministerio de Exteriores ha querido trasladar su "más sentido pésame y solidaridad" al pueblo alemán por las víctimas producidas por el ataque ocurrido durante las celebraciones del Día del Orgullo LGTBIQ+ en Berlín (Alemania).

España y Alemania comparten los valores de "libertad, igualdad y dignidad" que el Orgullo representa, ha continuado el comunicado remitido por el ministerio de José Manuel Albares.

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"Condenamos con la mayor firmeza este tipo de ataques. El odio y la violencia no tienen lugar en nuestras sociedades", han reseñado para concluir con un "estaremos siempre al lado de la Comunidad LGTBIQ+".

Al menos una persona ha muerto y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

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Las autoridades de Berlín buscan a un hombre, un varón de 21 años identificado como Abdul B. y del que la Policía dijo que está "adscrito al espectro islamista", en relación con el atropello múltiple.EFE

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