El fuego de Murias (León) evoluciona favorablemente y permite realojar a unos 40 vecinos

León, 26 jul (EFE).- El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), reunido en la Delegación Territorial de León, ha decidido este domingo realojar a los vecinos de Ponjos y Murias de Ponjos, unas 40 personas, mientras continúan evacuadas las poblaciones Andarraso, Rosales y Folloso, con un total de 37 vecinos.

El incendio mantiene el Índice de Gravedad Potencial 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

Tras la reunión del CECOPI, el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha apuntado que durante la pasada noche la bajada de temperaturas ha favorecido los trabajos de extinción centrados en realizar distintos fuegos técnicos para impedir el avance de las llamas.

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El fuego "se ha perimetrado en tres cuartas partes de la cabeza del incendio, lo que va a permitir centrar este domingo los trabajos en el resto del perímetro, sobre todo en la zona norte", ha apuntado Diego.

El viento mantiene en alerta al amplio dispositivo desplegado, ya que la previsión de cambios de la dirección de norte a sur podría poner en peligro las localidades de Rosales y Folloso.

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Diego ha afirmado que a los vecinos evacuados se les ha ofrecido dormir en el albergue ubicado en las Escuelas de Riello, aunque solo seis de ellos lo han utilizado esta noche, ya que el resto ha preferido quedarse con familiares.

Durante la mañana se va a seguir trabajando con un amplio operativo en el que están trabajando once técnicos y agentes medioambientales, siete bulldozer, seis cuadrillas de tierra, siete autobombas, cuatro cuadrillas helitransportadas y dos brigadas de refuerzo de incendios forestales (BRIF), a los que se han sumado con las primeras luces del día seis helicópteros y dos hidroaviones.

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Por otra parte, Diego ha valorado la evolución de los otros dos incendios en la provincia en Quintela y Castropodame, lo que hizo posible ayer reducir su Índice de Gravedad Potencial de 1 a 0 ya que, aunque siguen activos, no tienen llama, manteniendo la vigilancia por las posibles reproducciones.

El delegado también ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadanía para que en el caso de que se detecte a personas que están provocando incendios se comunique inmediatamente a la Guardia Civil, ya que desde el pasado lunes en la provincia de León se han registrado 14 incendios, muchos de ellos provocados por accidentes o intencionados por lo que "tienen la mano del hombre detrás". EFE

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