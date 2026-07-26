El equipo de Caitlin Clark gana el 'All-Star' de la WNBA

Washington, 25 jul (EFE).- El equipo comandado por Caitlin Clark se impuso este sábado por 129-122 al de Paige Bueckers en el 'All-Star' de la WNBA, en un partido falto de intensidad que volvió a poner en evidencia el formato del evento.

Jonquel Jones, de las New York Liberty, fue declarada 'MVP' tras firmar 22 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias. La bahameña es la primera jugadora elegida 'MVP' de la WNBA, de unas Finales de la WNBA, de la Copa de la Comisionada y de un 'All Star'.

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Caitlin Clark convirtió 17 puntos, Allisha Gray 19 y Olivia Miles, única 'rookie' en el evento disputado en un abarrotado United Center de Chicago, terminó con 11 puntos y 12 rebotes.

En el equipo de Bueckers, Kelsey Mitchell firmó 28 puntos, Marina Mabrey 23 y Gabby Williams 18. Bueckers hizo 12 y Angel Reese terminó en blanco.

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Uno de los momentos más destacados de la noche fue el mate de Dominique Malonga, el quinto en la historia del 'All-Star' y el primero desde 2022.

La falta de intensidad pone sobre la mesa las carencias de este formato, que en el caso de la NBA ha sufrido numerosos cambios en las últimas ediciones para volver a atraer el interés de los aficionados. EFE

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