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El Barcelona cierra el regreso de Martina Fernández hasta 2029

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Barcelona, 26 jul (EFE).- El Barcelona ha anunciado este domingo el regreso de la defensa central Martina Fernández, que se compromete con la entidad azulgrana para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

La futbolista gerundense, de 21 años, abandonó el conjunto azulgrana en enero de 2025 para incorporarse al Everton inglés, inicialmente en calidad de cedida. En apenas media temporada en la Women's Super League (WSL), Fernández fue reconocida con el premio '2024/25 Young Player of the Season', que distingue a la mejor jugadora joven de la competición.

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Ese rendimiento llevó al conjunto de Liverpool a ejecutar su fichaje en propiedad, aunque el Barcelona se reservó un derecho de recompra y un porcentaje de una futura plusvalía, según informó entonces la entidad catalana.

Ahora, el club catalán ha decidido activar esa cláusula después de que la defensa se haya consolidado como una de las jugadoras destacadas del Everton, con un papel protagonista y 25 partidos disputados esta temporada.

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Fernández debutó oficialmente con el primer equipo del Barcelona en la temporada 2021-2022, con solo 17 años, y se asentó definitivamente en la plantilla durante el curso 2023-2024. Bajo las órdenes del entonces entrenador Jonatan Giráldez, la central participó en 22 encuentros, 15 de ellos en Liga F, y fue titular en 12 ocasiones.

Con su regreso, el conjunto azulgrana refuerza una posición que había quedado debilitada tras la salida de Mapi León y la cesión de Adriana Ranera al Deportivo Abanca. La defensa catalana se suma a la incorporación de la central del Ajax Renee van Asten y a Julia Torres, zaguera zurda de 17 años que tendrá ficha del filial, aunque estará integrada en la dinámica del primer equipo.

Con estas incorporaciones, el Barcelona da por configurado el eje de la defensa para la próxima temporada, en el que también contará con la experiencia de Irene Paredes y con Aïcha Cámara como una alternativa polivalente, al poder actuar tanto de central como de lateral. EFE

avm/jpd

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