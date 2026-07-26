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El Athletic, a la espera de Iñaki Williams, inicia la segunda parte de la pretemporada

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Bilbao, 26 jul (EFE).- El Athletic Club inicia el lunes la segunda parte de la pretemporada, con tres semanas por delante para preparar de manera específica su estreno oficial frente al Sevilla, a la espera de la incorporación al grupo de Iñaki Williams en los próximos días.

El capitán del equipo rojiblanco cumple estos días las tres semanas de vacaciones de las que, según avanzó el jefe de los servicios médicos, Josean Lekue, iba a disfrutar tras caer eliminado con Ghana del Mundial el pasado día 3 al perder con Colombia en dieciseisavos de final.

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Iñaki pasó por Lezama el día 8, fecha del primer entrenamiento de campo a las órdenes de Edin Terzic, y su vuelta al trabajo será una de las novedades de esta cuarta semana de trabajo en la que el Athletic dará un nuevo paso adelante en su nivel de exigencia de amistosos.

Después de acumular kilómetros en las piernas con tres entrenamientos ante rivales netamente inferiores -Derio (0-3), Leioa (0-11) y Sestao River (0-2)- y de verse bastante más apretado frente al Eibar (2-2), el Athletic se medirá el miércoles al Racing de Santander (Laredo, 19.00) y el sábado al Burgos (El Plantío, 19.00).

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Dos nuevos test que servirán a Terzic para seguir engrasando sus sistemas y a los futbolistas para adquirir automatismos antes de acometer la recta final de la fase de preparación con las dos pruebas de mayor nivel, las visitas al Olympique de Marsella (9 agosto) y Atalanta (14 agosto).

Por otro lado, para esta semana el técnico quizás podría recuperar a Dani Vivian y Andoni Gorosabel, los dos futbolistas que con sendas lesiones musculares ocupan la enfermería rojiblanca junto al lesionado de larga duración Unai Egiluz.

También cabe la duda de si el técnico alemán contará para los dos próximos amistosos con Mikel Vesga y Julen Agirrezabala. El centrocampista y el portero son los dos únicos futbolistas sin problemas físicos que no ha utilizado el Terzic en los test y ambos podrían estar cerca de salir del equipo.

Junto a los dos partidos frente a Racing y Burgos el Athletic completará la semana de trabajo con cuatro entrenamientos en Lezama -lunes, martes, jueves y viernes- antes de disfrutar de jornada de descanso el domingo 2 de agosto. EFE

ibn/jmv/jpd

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