Berterame abandona el campo en ambulancia tras un fuerte impacto

Washington, 25 jul (EFE).- El delantero argentino Germán Berterame fue retirado en ambulancia este sábado tras sufrir un fuerte impacto durante el partido entre el Montréal y el Inter Miami, en el que quedó tendido sobre el terreno de juego.

Berterame impactó en el aire con el defensa boliviano Efraín Morales en el área del Montreal y cayó sobre el césped. El colombiano Brayan Vera pidió de inmediato la entrada de las asistencias médicas al ver el estado de Berterame.

PUBLICIDAD

Tras varios minutos, Berterame, aparentemente inmóvil, fue retirado en una camilla y trasladado en una ambulancia que había ingresado en el césped.

El árbitro señaló penalti a favor del Inter Miami por el choque entre Morales y Berterame, una pena máxima que convirtió el uruguayo Luis Suárez poniendo el 0-1 en el marcador. EFE

PUBLICIDAD