Espana agencias

Atlético Bucaramanga soprende a un renovado Millonarios en el inicio de liga colombiana

Guardar
Google icon

Bogotá, 25 jul (EFE).- El Atlético Bucaramanga dio este sábado el primer golpe de la liga colombiana al vencer por 0-1 a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que el Independiente Medellín debutó con una victoria por 3-2 sobre Deportivo Pasto en una jornada que concluirá este domingo con cuatro partidos.

El equipo dirigido por Pablo Peirano se llevó los tres puntos gracias a un gol de Emerson Batalla en el minuto 88, cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, para amargar el estreno liguero de Millonarios ante su afición.

PUBLICIDAD

El conjunto capitalino, que afronta una nueva etapa tras la salida del histórico delantero Radamel Falcao García, dominó varios pasajes del compromiso y generó las opciones más claras, pero se encontró con una sólida actuación del portero uruguayo Christopher Fiermarín antes de sucumbir en los minutos finales.

Más temprano, el Independiente Medellín comenzó con éxito el ciclo del entrenador Luis Amaranto Perea al imponerse por 3-2 al Deportivo Pasto en el estadio Atanasio Girardot, en uno de los estrenos más esperados del campeonato.

PUBLICIDAD

La primera fecha había comenzado el viernes con la victoria por 1-0 de Llaneros sobre Deportivo Pereira y el triunfo 2-0 del Deportivo Cali frente a Jaguares. Entretanto, el duelo entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional fue aplazado, por lo que el debut oficial del técnico Lucas González al frente del conjunto verdolaga deberá esperar.

La jornada sabatina concluirá con el partido entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, vigente campeón del torneo Apertura, que iniciará la defensa de su título en una de las plazas más difíciles del fútbol colombiano.

La primera fecha se completará el domingo con el estreno del América de Cali, que visitará al Internacional de Bogotá, mientras que Independiente Santa Fe enfrentará a domicilio a Águilas Doradas.

La programación dominical también incluye los encuentros entre Alianza FC y Fortaleza CEIF, y Once Caldas frente al Cúcuta Deportivo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Madrid: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Pronóstico del tiempo en Barcelona para este 26 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del tiempo en Barcelona para este 26 de julio

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

El mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid y otro fuego en Ávila han provocado miles de evacuaciones y confinamientos

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | El Gobierno amplía la emergencia nacional a la provincia de Toledo

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 25 de julio

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del sábado 25 de julio

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 25 de julio

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 25 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

Estos son los más de 20 municipios evacuados en Madrid y Ávila por los incendios: “La prioridad continúa siendo proteger a la población”

El avance del incendio en Madrid y Ávila fuerza la evacuación del puesto de mando de Cenicientos en plena comparecencia de Ayuso: “Una situación totalmente inédita, nunca vista”

La UME crea un mando unificado para luchar contra los fuegos de Madrid y Ávila y “tratarlos como uno solo”

Pedro Sánchez señala una “situación compleja” por el incendio ya unificado en Madrid y Ávila, pero destaca una “ventana de oportunidad” para su control este fin de semana

La Audiencia de Barcelona condena a Catalana Occidente a pagar casi 50.000 euros por un coche robado y quemado que se negó a indemnizar

ECONOMÍA

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

DEPORTES

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: el décimo combate entre IlloJuan y TheGrefg, el ‘main event’ en vivo

La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo: el décimo combate entre IlloJuan y TheGrefg, el ‘main event’ en vivo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida

TheGrefg, el campeón que vuelve al ring de La Velada del Año para defender el podio: “Va a ser un combate muy épico”

El dilema del FC Barcelona: por qué el masculino sigue fichando mientras el femenino deja escapar a sus estrellas gratis