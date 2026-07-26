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Atlas vence al Santos Laguna y alcanza a los líderes del Apertura mexicano

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Torreón (México), 25 jul (EFE).- Los Rojinegros del Atlas vencieron este sábado por 0-1 al Santos Laguna para sumar su segundo triunfo en dos salidas y alcanzar a los líderes del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, los Xolos de Tijuana.

Édgar Zaldívar convirtió de zurda en el minuto 65 para resolver en favor de los tapatíos un partido de lucha en mitad de la cancha en el que Atlas fue preciso en el momento indicado y saltó a la tercera posición, por detrás del citado Tijuana y Cruz Azul, líder y segundo, en ese orden, por mejor diferencia de goles a favor y en contra.

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En otro encuentro, el español Rafael Llorente y el estadounidense David Rodríguez convirtieron un gol cada uno para darle al San Luis un empate (2-2) en el estadio de los poderosos Tigres UANL.

El uruguayo Fernando Gorriarán anotó de cabeza para poner por delante al Tigres en el minuto 11, pero Llorente empató, igual con un disparo de testa, en un saque de esquina en el 38.

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Diego Sánchez, el centrocampista de 21 años considerado como promesa del fútbol mexicano, entró en el área en el 53, engañó a la defensa y, de derecha, le devolvió la ventaja a Tigres; sin embargo, en el 89, Rodríguez anotó de zurda desde atrás para rescatar la igualada para su equipo.

San Luis subió al duodécimo lugar con dos empates en dos salidas. Mismo balance de Tigres, decimocuarto de la clasificación.

En el otro duelo de este sábado, Roberto Alvarado anotó un gol en el último instante y le dio a las Chivas de Guadalajara una victoria por 1-0 sobre el Juárez FC.

La segunda jornada del Apertura comenzó el pasado martes con dos partidos adelantados por la participación del Cruz Azul y el Toluca en el partido por el título Campeón de campeones del fútbol mexicano.

Cruz Azul fue de menos a más para derrotar por 2-1 al Puebla con los goles de Luka Romero y del nigeriano Christian Ebere, en tanto los Pumas UNAM superaron por 1-2 al Toluca, con dianas de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova.

Este viernes, el mundialista Gilberto Mora, joya del fútbol mexicano, convirtió un tanto para darle a los Xolos de Tijuana un triunfo por 1-0 sobre el León y ponerlo en el primer lugar de la tabla de clasificación.

En otro partido, los Potros de Hierro del Atlante empataron 1-1 con el América y sumaron su primer punto en su regreso a la Primera división después de 12 años.

El colombiano Cristian Borja le dio ventaja a los azulcremas, pero el Atlante adelantó líneas y emparejó la pizarra con una diana de Eugenio Pizzuto, lo que supuso su segundo gol en dos encuentros.

La segunda jornada concluirá mañana, cuando los Rayados de Monterrey visitarán al Necaxa y Querétaro al Pachuca.EFE

(fotos)

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