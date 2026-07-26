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Alcaraz, cuatro años sin bajar del top cinco

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Redacción deportes, 26 jul (EFE).- Carlos Alcaraz ha cumplido cuatro años seguidos instalado entre los cinco mejores del mundo desde que el 25 de julio de 2022, tras perder ante el italiano Lorenzo Musetti la final del torneo de Hamburgo, de categoría 500, irrumpió en las alturas del 'ranking' ATP.

Desde entonces, el español, que apura su puesta a punto para regresar a la competición después de que en abril pasado se lesionara en la muñeca derecha, no se ha bajado de ese lugar en la clasificación mundial.

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Alcaraz, ahora número tres del mundo, es el primero desde el británico Andy Murray en permanecer en el top cinco cuatro años seguidos. El jugador escocés lo logró desde septiembre de 2008 y permaneció entre los mejores hasta principios de 2014.

Carlos Alcaraz, que pretende volver a jugar en el Masters 1.000 de Cincinnati, del 13 al 26 de agosto próximos, con la idea de defender el título conquistado en el Abierto de Estados Unidos el pasado curso, fue el más joven en irrumpir entre el repóker de estrellas de la raqueta por detrás de Rafael Nadal.

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El murciano lo hizo con 19 años y el balear con 18. Pero Roger Federer lo consiguió con 21, Novak Djokovic con 20 y Andy Murray con 21. Alcaraz se ha mantenido entre los cinco primeros desde entonces.

En julio de 2022 la clasificación mundial estaba liderada por el ruso Daniil Medvedev con 7.775 puntos, seguido del alemán Alexander Zverev con 6.850. Nadal, con 6.165 era el tercero, el griego Stefanos Tsitsipas el cuarto con 5.045, mientras que el jugador de El Palmar totalizaba 4.895.

Esa misma temporada fue la del despegue definitivo de Carlos Alcaraz, que escalaba etapas a pasos agigantados. Ya había debutado en el top treinta (31 de enero), en el top veinte (28 de febrero) y en el top diez (4 de abril). Inició el torneo de Hamburgo en el sexto lugar del 'ranking' y salió como uno más de los cinco primeros, de donde no ha caído hasta el momento.

Pero, sobre todo, ese mismo año Alcaraz ya asaltó poco después la cima de la clasificación mundial y terminó ese 2022 como número uno del mundo gracias, sobre todo, al triunfo en el Abierto de Estados Unidos, su primer Grand Slam.

Alcaraz es ahora el tercero del 'ranking'. Fue segundo hasta que el alemán Alexander Zverev, ganador de Roland Garros, alcanzó también la final de Wimbledon. No compite desde abril por lesión y aunque tiene a la vista su regreso a las pistas, su permanencia entre los cinco mejores está asegurada. Lleva 4.500 puntos al sexto jugador actualmente de la tabla, el australiano Alex de Miñaur.

El jugador español defiende 3.000 puntos de aquí hasta que termine el Abierto de Estados Unidos, por lo que es previsible que se mantenga en el top cinco al término de la gira. EFE

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