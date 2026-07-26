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1-0. El Levante deja buenas sensaciones en su triunfo por la mínima ante el Al Quadsiah

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Buñol (Valencia), 26 jul (EFE).- El Levante se impuso por la mínima al conjunto de Arabia Saudí del Al Quadsiah gracias a un gol de Paco Cortés en el arranque de la segunda parte, tras un partido en el que los valencianos tuvieron fases de buen juego y dieron muestras del fútbol que quiere implantar el técnico Luis Castro.

Los levantinistas arrancaron el partido con las ideas muy claras, con una defensa muy adelantada y una fuerte presión a la salida de balón de su rival, que le permitió recuperar pronto el balón y poner en apuros a su rival.

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Hasta cuatro llegadas con peligro firmó el conjunto valenciano en el primer cuarto de hora, en especial una de Paco Cortés que disparó excesivamente cruzado cuando buscaba el palo largo.

El conjunto del técnico inglés Brandon Rogers no logró imponer su juego en la medular y buscó transiciones rápidas, sobre todo por banda izquierda, con el uruguayo Nahitán Fernández muy activo, aunque no consiguió inquietar al meta levantinista.

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Tras la pausa de hidratación bajó el ritmo del partido, lo que acusó el Levante, ya que perdió mordiente en ataque. La jugada curiosa del partido llegó en el tramo final, tras una fea entrada y las posteriores protestas de Otavio que el colegiado sancionó solo con amarilla al no querer expulsar al jugador y estropear el ensayo a ambos equipos, aunque solicitó al técnico del Al Quadsiah que lo cambiase por otro futbolista, a lo que accedió.

En la reanudación, con la entrada al terreno de juego de Hugo Sotelo el Levante ganó en posesión y profundidad, aumentando su sensación de peligro, aunque la ocasión más clara la tuvo el conjunto saudí en su primera incorporación, en la que tras una intervención del meta Campos el rechace le llegó a Al-Quahtani, que solo y en boca de gol remató por encima del travesaño.

La reacción del Levante fue inmediata y, tras un potente disparo de Olasagasti desde la frontal, que rechazó el meta Al-Kassar con apuros, Paco Cortes aprovechó el despeje para marcar a placer y adelantar en el marcador al equipo español.

Tras el tanto, el Al Quadsiah dio un paso al frente y se hizo con el control del partido. El técnico Luis Castro cambió poco antes de la pausa de hidratación a la práctica totalidad de su equipo. El partido se abrió y el Levante pudo marcar el segundo tras un saque de esquina que Huseini cabeceó al larguero.

Con más espacios, el Levante llegó con mucha claridad y, en una contra clara, Requena fue derribado en el área pero el penalti fue mal ejecutado por Brugué. El conjunto saudí se volcó en busca del empate en los últimos minutos, pero el conjunto 'granota' supo defender su ventaja para sumar su segundo triunfo de la pretemporada.

Ficha Técnica:

1. Levante: Campos, Manu Sánchez, Dela, Cabello, Toljan; Oriol Rey, Víctor García, Olasagasti, Bardeli, Paco Cortés y Romero. También jugaron: Hugo Sotelo, Kareem Tunde, Requena, Carlos Álvarez, Nacho Pérez, Etta Eyong, Brugué, Huseini, Nacho Pérez, Martín Krug y Tay Abed.

0. Al Quadsiah: Sunyur; Alsharani, Nacho Fernández, Gastón Fernández, Turki, Weigl, El Karouni, Nahitan Nández, Puertas, Otavio y Haitham. También jugaron: Al-Quahtani, Afriyie, Al-Kassar, Gabriel Carvalho, Miguel Carvalho, Iker Almena, Aaron Martín, Mahnassi y Quassim.

Gol: 1-0, m.56: Paco Cortés.

Árbitro: Juan Manuel Gordillo (C. Valenciano).Amonestó por el Levante a Dela y por el Al Quadsiah a Otavio.

Incidencias: Tercer partido de pretemporada del Levante disputado en la ciudad deportiva de Buñol. EFE

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