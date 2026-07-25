Un muerto en el incendio declarado en un barranco en Manises (Valencia)

València, 25 jul (EFE).- Una personas ha fallecido en el incendio declarado este sábado en una zona de barranco del término municipal de Manises (Valencia), ha informado el Ayuntamiento a través de la red social X, mientras que hay cinco hospitalizados por inhalación de humo y quemaduras.

El fuego, que ya está controlado según al Ayuntamiento y estabilizado según el Centro de Coordinación de Emergencias, se ha declarado sobre las 12:45 horas en un área de vegetación del barranco del Salt de l'Aigua de Manises.

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En su extinción han trabajado hasta cuatro medios aéreos y nueve dotaciones de bomberos. EFE