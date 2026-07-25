Terzic ve "mucho margen de mejora" en la eficacia ofensiva

Bilbao, 25 jul (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, se mostró satisfecho del rendimiento de su equipo en el amistoso frente al Eibar (2-2), si bien consideró que una de las conclusiones de este cuarto test de preparación es que tienen aún "mucho margen de mejora", en la eficacia ofensiva.

"Trabajamos en la transición después de recuperar la pelota. Queremos ser más contundentes. Somos un equipo al que le gusta presionar arriba y ganar muchos balones altos, pero necesitamos ser más efectivos", explicó el técnico alemán tras el encuentro frente al equipo armero disputado en Zamudio.

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Terzic admitió que fue un partido "con altibajos" en el que tuvieron "algunos problemas al principio", encajando dos goles en la primera media hora, pero cuando cambiaron la manera de defender pasaron a "tener el control" y en la segunda parte su equipo "jugó mucho mejor".

"No me gustó que presionamos de forma muy individual, no como equipo. Siempre digo que necesitamos jugar como un solo cerebro para que todos sepan qué queremos hacer y mantener más tiempo el balón cuando lo recuperamos. No vimos mucho de nuestra idea en la primera mitad", reflexionó.

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"Pero también vimos cosas buenas sobre las que podemos construir. La reacción de la segunda parte fue buena y encontramos nuestro punto de inflexión para recuperar lo queremos ver en el equipo. Sí eché en falta ser más efectivos. El rival no nos dio muchas ocasiones, pero las que tuvimos no supimos aprovecharlas", incidió. EFE

ibn/apa