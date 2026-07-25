Rafa Jódar debutará contra el francés Arthur Fils en Washington

Washington, 25 jul (EFE).- El español Rafael Jódar debutará contra el francés Arthur Fils en el ATP 500 de Washington, que arranca este lunes en la capital estadounidense, según deparó el sorteo del cuadro celebrado este sábado.

Existe un precedente entre Jódar y Fils, 25 y 23 del ránking ATP, respectivamente: en las semifinales del Trofeo Conde de Godó en abril, con victoria para el francés, que posteriormente se proclamó campeón del torneo.

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Por su lado, el argentino Tomás Martín Etcheverry (n.31) se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (n.32).

El australiano Alex de Miñaur (n.5), vigente campeón del torneo y también de nacionalidad española, iniciará la defensa del título frente al griego Stefanos Tsitsipas (n.51).

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La campeona en el cuadro femenino, la canadiense Leylah Fernández (n.25), se enfrentará a la polaca Magda Linette (n.51).

Las principales cabezas de serie -la estadounidense Jessica Pegula (n.3), la ucraniana Elina Svitolina (n.10), la japonesa Naomi Osaka (n.13) y la rusa Diana Shnaider (n.18)- están exentas de disputar la primera ronda.

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Por su parte, Venus Williams se medirá a la austriaca Anastasia Potapova (n.28). Washington fue donde la mayor de las hermanas Williams reapareció el año pasado y el único en el que ha logrado ganar un partido de individuales desde entonces.

El torneo de Washington, oficialmente Mubadala DC Open, inaugura la gira norteamericana sobre pista dura, que continuará con los torneos de Canadá y Cincinnati, de categoría 1.000, antes de culminar con el Abierto de Estados Unidos. EFE

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