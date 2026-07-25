Pol Ferrer conquista su primer título de campeón de España de decatlón con autoridad

Málaga, 25 jul (EFE).-El catalán Pol Ferrer se proclamó este sábado campeón de España de decatlón en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga al imponerse con un total de 7.774 puntos, un registro que le permitió conquistar su primer título absoluto al aire libre y completar un gran año en las pruebas combinadas, después de haberse coronado también campeón de España de octatlón en pista cubierta.

Ferrer certificó el triunfo con una brillante actuación en la última prueba, los 1.500 metros, en la que se impuso con un tiempo de 4:35.15, el mejor registro español de la temporada en el decatlón para esa distancia. Su regularidad a lo largo de las diez disciplinas le permitió conservar el liderato y cerrar el campeonato con solvencia.

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La medalla de plata fue para Pablo Roelas, del Centre Esportiu Colivenc, que alcanzó una marca personal de 7.702 puntos, mientras que el bronce correspondió a Pablo Gámez, del Tenerife CajaCanarias, también con mejor registro de su carrera al sumar 7.589 puntos.

La cuarta posición fue para Eloi Santafé, con 7.351 puntos, mientras que Joaquim Rodríguez completó el grupo de los cinco primeros clasificados con 7.246 puntos.

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El triunfo de Pol Ferrer confirma la consolidación del atleta catalán entre los mejores especialistas españoles en pruebas combinadas. Tras dominar el campeonato desde las primeras jornadas, rubricó su actuación con una victoria en los 1.500 metros que le permitió levantar su primer título absoluto de decatlón en los Nacionales de Málaga. EFE

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