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Orlando Ortega recibe un emotivo homenaje de la Española por su trayectoria

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Málaga, 25 jul (EFE).-El vallista hispanocubano Orlando Ortega, recientemente retirado de la competición, recibió este sábado un emotivo homenaje de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) durante la segunda jornada de los Campeonatos de España, que se disputan en Málaga, como reconocimiento a su brillante trayectoria con la selección española.

El presidente de la RFEA, Raúl Chapado, fue el encargado de entregarle un galardón en "agradecimiento a tu extraordinaria contribución al atletismo español", en un acto celebrado ante el público del Estadio Ciudad de Málaga, que dedicó una larga ovación al atleta, visiblemente emocionado.

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Ortega, de 34 años, pone fin a una carrera marcada por los éxitos internacionales y también por las lesiones que condicionaron sus últimas temporadas. Nacionalizado español en 2015, se convirtió rápidamente en uno de los grandes referentes de los 110 metros vallas y firmó algunos de los mejores resultados del atletismo español en la última década.

Su mayor logro llegó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde conquistó la medalla de plata tras una brillante actuación en la final. Tres años después amplió su palmarés con el bronce en el Campeonato del Mundo de Doha 2019, una medalla que obtuvo después de que prosperara una reclamación presentada por la Real Federación Española de Atletismo. EFE

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jmd/apa

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