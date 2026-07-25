Norris lidera, por delante de Hamilton y Antonelli, el último libre de Hungría

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

En la mejor de sus 20 vueltas, Norris cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 939 milésimas, 117 menos que su compatriota, el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), y con 129 de ventaja respecto al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con el neumático blando.

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Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el decimoséptimo y el vigésimo crono, respectivamente, al igual que los anteriores, con los neumáticos blandos. El doble campeón mundial asturiano invirtió poco menos de dos segundos y medio más que Norris, del que se quedó a casi tres segundos y medio el talentoso piloto madrileño.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimocuarto, a dos segundos y una décima de Lando, en una tabla de tiempos que cerró el mexicano Sergio Pérez, que provocó que la sesión estuviese interrumpida durante unos minutos con bandera roja. Nada más salir a pista, apenas en la segunda de las 14 curvas, 'Checo' tuvo que parar su Cadillac y no llegó a marcar tiempo.

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La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las 16:00 horas (las 14:00 horas GMT). EFE