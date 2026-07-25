Navalcarnero (Madrid) toma el relevo como centro del operativo contra el incendio

Navalcarnero (Madrid), 25 jul (EFE).- Desde primera hora de la tarde de este sábado, la calle Camino de Bastos, en Navalcarnero, ha dejado atrás la tranquilidad habitual para convertirse en el nuevo centro neurálgico frente al incendio que mantiene en vilo a la zona oeste de la Comunidad de Madrid.

Poco después de las 16.00 horas, una vez que la cercanía del fuego ha obligado a evacuar Cenicientos, donde hasta ese momento se encontraba el puesto de mando avanzado, han comenzado a llegar de forma escalonada los primeros vehículos del operativo que coordina las labores de extinción.

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Grandes camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de bomberos, ambulancias y vehículos de distintos cuerpos de seguridad han ido ocupando poco a poco el espacio habilitado, mientras decenas de efectivos han descargado material y organizado el despliegue del nuevo centro de coordinación.

Frente al recinto, el bar situado al otro lado de la calle se ha convertido durante la tarde en un improvisado observatorio desde el que vecinos y curiosos han seguido el incesante movimiento de vehículos de emergencia.

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"¿Ha llegado el incendio hasta aquí?", ha preguntado, visiblemente preocupada, una mujer que acababa de llegar a la zona al ver la concentración de vehículos de emergencia.

Así, con el paso de las horas, han comenzado a levantarse carpas y a instalarse los primeros servicios logísticos, entre ellos puntos de abastecimiento de agua o grupos electrógenos para los cientos de profesionales que participarán en la gestión del incendio.

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Mientras siguen llegando vehículos y efectivos, operarios y miembros del dispositivo trabajan para dejar plenamente operativo el nuevo puesto de mando avanzado, unas tareas que se prolongarán durante toda la tarde y que convierten, por unas horas, a Navalcarnero en el corazón desde el que se coordinará la lucha contra el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. EFE

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