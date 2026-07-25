Miren Lazkano cierra el Mundial con la tercera medalla, de bronce, para España

Redacción Deportes, 25 jul (EFE).- La palista donostiarra Miren Lazkano ganó la medalla de bronce en kayak cross en el Campeonato del Mundo de piragüismo eslalon y kayak cross, que se ha disputado hasta este sábado en el recinto RIVERSPORT de Oklahoma (Estados Unidos).

Es la tercera medalla para España en este Mundial, después del bronce de David Llorente en la contrarreloj de kayak cross y el oro de Miquel Travé en la canoa individual. Además, es la primera presea mundial individual para Lazkano, después del oro en el Europeo de 2021 en C1. Completaron el podio la suiza Alena Marx, oro, y la australiana Noemie Fox, plata.

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En este recinto, que será sede de la disciplina en los Juegos de Los Ángeles 2028, Lazkano se había quedado a las puertas de la medalla en la contrarreloj el pasado lunes, con el cuarto mejor tiempo. No tuvo problemas en la primera ronda para ser la más rápida de su serie, aunque en octavos de final se tuvo que conformar con el segundo puesto, el cual también le servía para clasificarse.

En la siguiente ronda, fue la más inteligente de las cuatro competidoras. Hizo el primer remonte en solitario, ya que las tres rivales se habían ido al lado contrario, por lo que salió con mucha ventaja y se aseguró las semifinales. En ellas, utilizó la misma estrategia para meterse en la final en segunda posición.

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Lazkano no se dejó intimidar por la entidad de las rivales en la final y se atrevió también a salir conservadora. No tuvo tanto éxito como en las rondas anteriores, pero fue suficiente para quedar en tercera posición, por delante de la alemana Ricarda Funk.

Su compañera de selección Maialen Chourraut, triple medallista olímpica en K1, había quedado eliminada en los octavos de final tras engancharse con la china Lin Chen en uno de los remontes. Laia Sorribes aguantó hasta los cuartos con una estrategia basada en esperar en la salida y adelantar en el primer remonte, pero no le sirvió para entrar en las semifinales.

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En categoría masculina, Manuel Ochoa y Pau Echaniz llegaron hasta octavos de final. El primero había pasado la primera ronda con comodidad, pero no tuvo suerte en su serie de octavos. Echaniz, que debió pasar por la repesca, tuvo una buena salida hasta el primer remonte, en el que perdió la posición y quedó relegado a la cuarta plaza.

La sorpresa desagradable para España fue la temprana eliminación de David Llorente, que había ganado el bronce en kayak cross contrarreloj al firmar el tercer mejor tiempo de todos los aspirantes el pasado lunes. En la primera ronda, una mala salida le condenó a la repesca, en la que fue el más rápido de su serie, pero quedó relegado al último lugar por una falta en la tercera puerta y fue eliminado. EFE

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