Miles de personas piden una "voz propia" para Galicia en la manifestación del BNG este 25J

Santiago de Compostela, 25 jul (EFE).- Miles de personas han pedido este sábado una "voz propia" para Galicia en la manifestación que el BNG celebra todos los años cada 25 de julio para conmemorar el Día da Patria y, en esta ocasión, bajo el lema 'Somos una nación, soberanía y derechos en un mundo en paz'.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha defendido antes de que la marcha saliese de la Alameda compostelana un futuro mejor para una "nación valiente" que está en pie porque en la historia siempre que han querido "apagar nuestra voz, ha habido quien habló más alto -ha dicho-".

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Ha deseado para su tierra un "futuro mejor", feminista, con unos servicios públicos dignos y una lengua en una óptima situación, y en todo ello el pueblo tiene la palabra y ese poder de la gente se percibe, ha asegurado, en triunfos como el de la paralización del proyecto de celulosa que la multinacional Altri quería instalar en Palas, en Lugo.

"Rotunda victoria del pueblo gallego, una más de las que vendrán", ha vaticinado Pontón, que percibe con claridad "un cambio en marcha imparable".

Entre muchas banderas, gaitas, bombos y consignas ha avanzado la movilización hasta llegar a la plaza de la Quintana, donde ha remarcado con mayor énfasis la necesidad apremiante de estar "en el mundo con voz propia".

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"Decidir por nosotros mismos es la clave" para poder convertir en oportunidades las incertidumbres y los peligros, y en estos últimos ha encajado al "desbocado" presidente estadounidense, Donald Trump, y su "imperialismo" aberrante, el que "alienta el estado terrorista de Israel".

También ha dicho del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que está entregado a la "propaganda" y que quiere conseguir lo que "Franco no pudo", que es desgalleguizar, que el gallego sea "lengua muerta" y a ello ha atribuido que no quiera reunirse con ella para hablar del futuro del idioma. EFE

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