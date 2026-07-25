Marta Serrano revalida el título de 3.000 obstáculos y Sánchez-Escribano regresa con plata

Málaga, 25 jul (EFE).-Marta Serrano confirmó este sábado su condición de favorita al proclamarse campeona de España de los 3.000 metros obstáculos en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga, donde conquistó su tercer título nacional, el segundo consecutivo, tras imponerse con un tiempo de 9:40.26.

La atleta del New Balance Team mantuvo un bonito pulso con Irene Sánchez-Escribano durante buena parte de la prueba. Ambas marcharon juntas hasta aproximadamente el paso por los 1.800 metros, momento en el que Serrano cambió de ritmo y dejó atrás a su rival para marcharse en solitario hacia la victoria.

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Serrano cruzó la meta con una cómoda ventaja sobre Sánchez-Escribano, que regresaba a un Campeonato de España en pista después de centrar buena parte de las últimas temporadas en las pruebas de ruta y urbanas. La atleta del C.A. Adidas completó una notable actuación con un registro de 9:46.27, aunque se quedó sin la marca mínima exigida para el Campeonato de Europa de Birmingham.

La medalla de bronce fue para Claudia Corral, del Facsa-Playas de Castellón y que brilla igualmente en traiñl, que detuvo el cronómetro en 9:54.51, mientras que Marina Guerrero terminó cuarta con una marca personal de 10:03.20.

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La quinta posición correspondió a la sub-23 Jimena Blanco, que también logró su mejor registro personal con 10:07.57, confirmando su progresión entre las jóvenes especialistas nacionales.

Con este triunfo, Marta Serrano consolida su dominio en el 3.000 obstáculos femenino español y reafirma su candidatura para las grandes competiciones internacionales, mientras que el regreso de Irene Sánchez-Escribano dejó buenas sensaciones, aunque sin el premio añadido de lograr el billete para el Europeo. EFE

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