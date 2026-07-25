Marlaska dice que hoy "no ha sido un día positivo" para los incendios de Ávila y Madrid

Navaluenga (Ávila), 25 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido este sábado que hoy "no ha sido un día positivo" para la evolución de los incendios en Ávila y Madrid, con unas condiciones meteorológicas que han sido "absolutamente difíciles".

Marlaska ha presidido en Navaluenga (Ávila) la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el puesto de mando avanzado, después del cual ha comparecido ante la prensa acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

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Ambos han coincidido en la necesidad de que la gente afectada siga las instrucciones de las autoridades y que evacúen o se confinen, según se les diga, para no poner en riesgo sus vidas ni las de las personas que están trabajando en la extinción. EFE

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