Los incendios causan cortes en 28 tramos de carreteras de Madrid, Ávila, Castellón y otras

Madrid, 25 jul (EFE).- Los incendios forestales mantienen este sábado por la noche cortados al tráfico al menos 28 tramos de carretera en Madrid, Ávila, Castellón, Guadalajara, Huelva y Teruel, según datos facilitados a las 22:00 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Comunidad de Madrid.

Según la Comunidad de Madrid, en la región hay 11 carreteras afectadas, con 8 tramos cortados en ambos sentidos y 4 tramos con corte en un único sentido de circulación.En total, 100,74 kilómetros de la red regional permanecen afectados.

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Los cortes en ambos sentidos afectan a 67,9 kilómetros de carreteras madrileñas, mientras que los cortes en un único sentido alcanzan 32,84 kilómetros.

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad mantiene desplegado un dispositivo formado por 34 profesionales y 10 furgones, además de distintos puntos de vigilancia en las carreteras afectadas, según el Gobierno regional..

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En la Comunidad de Madrid, hay cortes en los siguientes tramos de las vías:

- M-507, entre los kilómetros 28,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos.

- M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el l铆mite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos.

- M-501, entre los kilómetros 40 y 62,4, entre Navas del Rey y San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos.

- M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: cortada en ambos sentidos.

- M-512, entre los kilómetros 10,5 y 22, desde Robledo de Chavela hasta el cruce con la M-501: cortada en ambos sentidos.

- M-512, entre los kilómetros 0 y 10,5, en Santa Mar铆a de la Alameda: cortada en sentido ascendente.

- M-531, entre los kilómetros 0 y 8, entre Colmenar del Arroyo y Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos.

- M-539, entre los kilómetros 0 y 6, entre Robledo de Chavela y Valdemaqueda: cortada en ambos sentidos.

- M-533, desde el kilómetro 0, en Peralejo, desde la rotonda de la M-600: cortada en sentido ascendente.

- M-521, entre los kilómetros 23 y 29, desde Fresnedillas de la Oliva hasta Robledo de Chavela: cortada en sentido descendente.

- M-855, desde el kiló metro 0, en Navas del Rey, desde la rotonda de la M-501: cortada en sentido ascendente.

- M-537, entre los kilómetros 0 y 0,2, en Robledo de Chavela: cortada en ambos sentidos.

Según informa la Dirección General de Tráfico, permanecen cerradas al tráfico en la provincia de Ávila las siguientes carreteras:

- AV-502 durante 19 kilómetros entre Navalperal de Pinares y Cebreros

- AV-502 en ambos sentidos entre los kilómetros 19 y 31 en ambos sentidos entre Cebreros y La Atalaya

- AV-503 entre el kilómetros 25 y el 39 hacia San Bartolomé de Pinares y Cebreros.

- AV-504 seis kilómetros el tramo Cebreros y Poblado de Burguillo

- AV-512 durante seis kilómetros en la vía que une Cebreros y El Tiemblo

- AV-562 catorce kilómetros en sentido creciente Cebreros a El Quexigal.

- AV-901 nueve kilómetros en ambos sentidos de Burgohondo a Villanueva de Ávila.

- AV-902 seis kilómetros en el tramo de Burgohondo a El Quejigo

- AV-902 desde el kilómetro 8 al 20 en dirección Navaluenga y La Rinconada

- AV-904 en ambos sentidos en dos kilómetros de La Atalaya a Cerro Guisando.

- CL-501 desde el kilómetro 34 al 11 de Casavieja a Santa María del Tiétar (Madrid).

También hay cortes por el fuego en Teruel en la A-1702, en Ejulve; y en la TE-V-8101 de Castellote a Dos Torres de Mercader.

Además, están afectados tramos en Castellón, en la CV-223 entre Nules y Eslida; en Huelva, la A-475 entre Villanueva de las Cruces y Tharsis; en Guadalajara, la GU-147, de Aldeanueva de Atienza a Condemios de Arriba, y la GU-151, de Aldeanueva de Atienza a Arroyo de las Fraguas. EFE

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