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Localizan el cadáver de un migrante en el litoral de Ceuta, posiblemente un menor de edad

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Ceuta, 25 jul (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado este sábado el cadáver de un migrante supuestamente ahogado en las costas del litoral ceutí, tratándose de un joven que posiblemente sea menor de edad.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el hallazgo se ha producido hoy cuando los agentes se encontraban en las inmediaciones de la Sirena de Punta Almina, participando en un operativo de localización de migrantes.

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La Guardia Civil había acudido al lugar, ubicado en aguas d ela bahía sur de la ciudad, al tener conocimiento de la presunta llegada de varias personas a nado.

Una vez en la zona advirtieron la presencia de un cuerpo en el mar, tratándose de un joven migrante que podría llevar varios días sin vida, a tenor del estado de descomposición que presentaba el cuerpo.

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Los primeros indicios indican que se trata de un joven magrebí y posiblemente menor de edad, aunque este aspecto deberá ser concretado por el forense.

El cadáver ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para la práctica de la autopsia que revelará los datos del fallecido, que presuntamente habría intentado entrar a nado y murió ahogado.

La localización de este cuerpo se ha producido en una jornada donde se ha constatado que el cadáver localizado este pasado lunes se correspondía con el de un menor, de 17 años, que había intentado entrar a nado con otro compañero, también marroquí y menor de edad y que estaba en paradero desconocido.

El hallazgo de este sábado eleva a 24 el número de cadáveres aparecidos este año en el litoral ceutí, siendo el quinto cuerpo recuperado del mar en lo que va de julio. EFE

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