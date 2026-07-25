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La Universidad de las Américas de Puebla (México), ganadora de las Habaneras de Torrevieja

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Torrevieja (Alicante), 25 jul (EFE).- El coro de cámara de la Universidad de las Américas de Puebla (México) y su directora, la cubana Honey Moreira Abreu, se han adjudicado el 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja (Alicante), dotado con 47.500 euros en premios, en una edición con más de 700 coralistas de trece países de América, Asia y Europa.

La coral mexicana ha ganado el primer galardón en habaneras, con un premio de 12.000 euros, el segundo en la modalidad de polifonía (4.000) y también la distinción especial de la Diputación de Alicante (otros 10.000) mientras que Moreira Abreu (Cienfuegos, Cuba, de 41 años) ha sido elegida la mejor directora de este año.

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En declaraciones a EFE, Moreira Abreu ha dedicado los galardones a su familia, que en su Cuba natal le permitió estudiar música, y ha explicado con "orgullo" que dirige el coro mexicano desde hace dos años.

Cada doce meses su composición se renueva ya que los integrantes son estudiantes y se gradúan en sus respectivas disciplinas, y la directora ha afirmado que el éxito de Torrevieja es un "regalo" tras una actuación "llena de espiritualidad que ha ido más allá de la música".

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Después de esta última actuación en España, regresan a México para disfrutar un periodo de merecido descanso antes de reanudar la actividad durante agosto, con una nueva generación de estudiantes.

Fiesta de Interés Turístico Internacional y reconocida con la Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana, los premios de las Habaneras de Torrevieja a la coral mexicana han sido el punto culminante de la gala de clausura con el alcalde de la ciudad y presidente de la organización, Eduardo Dolón.

En la modalidad de habaneras y tras el primer premio para el coro mexicano (el galardón 'Ricardo Lafuente'), el segundo galardón 'Francisco Vallejos' ha recaído en el coro Aurum de Luanco, en Asturias (España), que se ha llevado 5.000 euros, y el tercero 'Francisco Grau' el Mixed Chor 'Viva' de Brezice de Eslovenia (2.500).

En la categoría de polifonía han ganado, por este orden, Aurum de Luanco (10.000), seguido por la Universidad de las Américas de Puebla (4.000) y el Colegio Nacional de Buenos Aires (2.000) y la distinción del público ha sido para el coro 'Encanto' de Griñón, en Madrid.

La velada de este sábado ha corrido a cargo de los coros juvenil 'Sinfonía por el Perú' de Lima (director Juan Carlos Besargue), el Colegio Nacional de Buenos Aires (Lucas Echániz), Viva Brezice de Eslovenia (Kristof Strnad), Admnistratio Choir Malang de Indonesia (Agustinus Wahyu Permadi) y la Aurum Luanco de Asturias (Elena Rosso), además de la vencedora la Cámara de la Universidad de las Américas de Puebla.EFE

(Foto)

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