La noche ofrece "buenas" condiciones para atacar el incendio de Madrid y mañana "mejores"

Madrid, 26 jul (EFE).- El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado que la noche ofrece unas "buenas condiciones" para luchar contra el grave incendio que asola la comunidad y que por la mañana del domingo serán "mejores".

"Vamos a aprovechar la ventana de oportunidad que nuevamente representa esta noche para tratar de contener y enfriar los distintos frentes que componen este incendio", ha afirmado Martín al término de la reunión nocturna del CECOPI.

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El delegado ha explicado a los periodistas que en las próximas horas se van a aprovechar las condiciones favorables que se dan, al igual que la pasada noche, como son la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa.

No obstante, durante esta noche los vientos será más fuertes que el viernes "y por tanto las condiciones no van a ser tan óptimas para trabajar en el incendio", ha subrayado.

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En el flanco este del incendio, desde Robledo de Chavela hasta Aldea del Fresno, se va a trabajar durante la noche "con mucha intensidad, con maquinaria pesada, con mucha agua para tratar de enfriar toda este perímetro y tratar de consolidarlo como ha pasado hoy para que no continue avanzando", ha dicho Martín.

En cuanto al flanco oeste, desde San Martín de la Vega y Cadalso de los Vidrios, los servicios de extinción van a hacer un "esfuerzo muy importante" para proteger las distintas instalaciones y viviendas.

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En conclusión, el delegado del Gobierno ha destacado que se dan unas "buenas condiciones para trabajar esta noche" y que por la mañana serán "mejores condiciones que hemos tenido hoy y por lo tanto una ventana más amplia para tratar de contener el incendio en los dos frentes". EFE