La Guardia Civil vigila los municipios evacuados para evitar robos e impedir regresos

Madrid, 25 jul (EFE).- La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia de las poblaciones evacuadas de las provincias de Ávila y Madrid con el objetivo de evitar robos en las zonas desalojadas, impedir retornos que no estén autorizados o facilitar el acceso a los equipos de extinción.

En las últimas horas, patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad se han desplegado en estas poblaciones evacuadas.

Por el momento y según datos del Ministerio del Interior, los municipios afectados por los incendios en Ávila son Piedralaves, La Adrada, Casillas, Sotillo, Santa María del Tiétar, Navahondilla, Burgohondo, El Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila, El Tiemblo, Cebreros y Navaluenga.

PUBLICIDAD

En Madrid, los municipios afectados son Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Cenicientos, Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real, Navalagamella, Valdemaqueda y Zarzalejo. EFE

(vídeo)