La Confederación del Ebro avisa del riesgo de crecidas en el noroeste de la cuenca

Zaragoza, 25 jul (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido un aviso este sábado ante la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en el cuadrante noroeste de la cuenca del Ebro ante la previsión de tormentas.

El organismo de cuenca informa de que las comunidades que pueden verse afectadas son Cantabria, País Vasco (Álava), Castilla y León (Burgos), Navarra, La Rioja, Aragón (Huesca) y Cataluña (Pirineo de Lleida, incluido valle de Arán).

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En todo caso, indica que no se esperan cambios reseñables de los grandes ríos, dado que los chubascos tendrán la duración necesaria para producir alguna crecida puntual en cuencas con un tiempo de concentración de 3 horas o inferior.

La confederación recomienda a la ciudadanía estar atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos de la Agencia Estatal de Meteorología y del propio organismo de cuenta, en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Ebro www.saihebro.com) y en la página web (www.chebro.es), así como las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil. EFE

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