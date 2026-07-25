Kuss: "Quería acabar con una buena noticia"

Alpe d'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- El estadounidense Sepp Kuss lamentó las dos caídas que le impidieron ganar la penúltima etapa del Tour: "Quería terminar con una buena noticia".

"Estaba haciendo un esfuerzo increíble y quería mantener la distancia con Carapaz, que sabía que estaba cerca y no iba a dejar de luchar. Trataba de ir lo más rápido posible en cada giro y uno lo he negociado mal. Me he levantado rápido pero he caído otra vez. Menos mal que había redes", dijo.

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"Hubiera sido bonito acabar el Tour con una noticia positiva, pero tengo que estar satisfecho de nuestro espíritu combativo", aseguró. EFE