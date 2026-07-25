Isuntza da la gran sorpresa y logra la victoria en Sestao

Bilbao, 25 jul (EFE).- La embarcación vizcaína de Isuntza ha dado la gran sorpresa al lograr la victoria la VI Bandera Ayuntamiento de Sestao, octava regata puntuable para la Liga ETE femenina, en la que ha sido determinante el empeoramiento de las condiciones climatológicas a lo largo de la prueba.

La tripulación de Lekeitio, sexta en la general, se ha impuesto en la segunda serie con un tiempo que más tarde no han podido superar Kaiku, las líderes de Hondarribia y Zarautz en una la tanda de honor en la que los tres botes favoritos se han visto más perjudicados que sus rivales por la corriente y un viento que ha ido creciendo con el paso de los minutos.

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Así, las remeras de Isuntza han logrado su primera bandera tras superar, por este orden, a Hernani, Deusto, Kaiku, Ondarroa, Hondarribia, Zarautz y Portugalete.

Una vez disputadas ocho de las catorce regatas puntuables, la Liga ETE está liderada por Hondarribia, con 57 puntos, seguida de Zarautz (53), Kaiku (47), Deusto (37), Ondarroa (31), Isuntza (29), Hernani (26) y Portugalete (8). EFE

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ibn/jpd