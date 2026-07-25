Hoy será noticia. Domingo, 26 de julio

INCENDIOS FORESTALES

Miles de efectivos trabajan para controlar el incendio de Madrid

Madrid (EFE).- Miles de efectivos trabajan para tratar de controlar el devastador avance de las llamas en los complejos incendios que azotan parte de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Ávila, donde el fuego ya ha quemado unas 45.000 hectáreas y ha afectado a unas 90.000 personas, en una jornada en la que el Gobierno ha asumido también la coordinación del siniestro de Almorox (Toledo).

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El Gobierno ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila para conseguir la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles.

INCENDIOS FORESTALES

Sánchez visitará este domingo el centro de control de incendios en Navaluenga (Ávila)

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo el puesto de mando avanzado ubicado en Navaluenga (Ávila). El jefe del Ejecutivo acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

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En este puesto de mando avanzado, Sánchez hará una declaración institucional ante los medios de comunicación, tal y como ha hecho este sábado en Cenicientos, donde se instaló el puesto de mando para seguir la evolución de las llamas en la sierra oeste de Madrid y que a primera hora de la tarde obligaron a desalojar el municipio y trasladar el comité de seguimiento a Navalcarnero.

EL TIEMPO

La estabilidad marcará este domingo, aunque con tormentas en Baleares y Cataluña

Madrid (EFE).- La estabilidad será la nota predominante en el tiempo en la mayor parte del país este domingo, con cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá chubascos y tormentas fuertes en Baleares y el litoral central de Cataluña.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado en su web a la posibilidad de que se dé también alguna tormenta fuerte aislada en el interior de Murcia, así como rachas muy fuertes en el prelitoral de Tarragona y Castellón. También se espera que haya nubosidad baja matinal en otras zonas del extremo norte peninsular y de forma más persistente en el norte de las islas Canarias de mayor relieve, así como bancos de niebla dispersos en el extremo norte peninsular, con presencia de polvo en suspensión en las islas Canarias orientales.

EFE

fp