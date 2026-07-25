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Giráldez espera la llegada de "un portero, un central y un atacante"

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Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 25 jul (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, no está muy preocupado por la falta de refuerzos porque "el mercado va lento, el Mundial lo ha retrasado todo".

"Antes de fichar hay que dar salidas porque tenemos mucho jugador en la plantilla. Además, también estamos viendo a los jugadores del Fortuna. A partir de ahí decidiremos. Estoy tranquilo con el equipo y confío en la dirección deportiva. Fichar un central, un portero y un jugador ofensivo es lo más importante que demandamos en cuanto a perfiles", afirmó.

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Tras la victoria de su equipo ante el Sporting de Gijón (1-0), el entrenador celeste destacó el gran rendimiento que está ofreciendo el atacante del filial Hugo González, que ya suma dos goles en otros tantos partidos amigables.

"Bendito problema que Hugo haya goles. Es bueno verlo en pretemporada, y más allá de los goles me está gustando como está trabajando y como se ha adaptado a nosotros. Veremos como termina configurada la plantilla, pero estoy contento con Hugo y con el resto de los jugadores del Fortuna", respondió al ser cuestionado por la posibilidad de que el extremo valenciano se haga con un hueco en la primera plantilla.

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Y es que el máximo goleador del Celta Fortuna la pasada temporada ya no será sub-23 en el curso 2026-27, por lo que no podrá alternar el filial con el primer equipo.

Giráldez también se alegró de la vuelta del mundialista Carl Starfelt, pese a que el central sueco solo disputó 5 minutos.

"Ha llegado bien. Ha hecho tres sesiones con el equipo y hoy no podía jugar más de 10 minutos. Parece que ya se ha olvidado de esas molestias, ojalá pueda estar disponible para el primer partido", subrayó el preparador gallego, quien auguró que esta semana y la próxima serán "las más difíciles" de la pretemporada para sus jugadores porque "las piernas están muy cansadas". EFE

dmg/apa

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