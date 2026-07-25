Familiares y amigos de Pertur defienden el derecho a conocer la verdad de su desaparición

Irun (Gipuzkoa), 25 jul (EFE).- Familiares y amigos de el miembro de ETA-pm Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, han reivindicado este sábado en Irun (Gipuzkoa) el derecho a conocer la verdad de su "desaparición forzada" hace 50 años y han reclamado al Estado que "levante el secreto de cualquier aspecto relativo a este hecho".

Alrededor de dos centenares de personas se han congregado en el Puente Avenida de la localidad fronteriza para recordar a este miembro de ETA que abogó por las vías políticas tras la muerte de Franco y del que no se han vuelto a tener noticias desde el 23 de julio de 1976.

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Responsables políticos e institucionales, entre ellos el parlamentario jeltzale Xabier Barandiaran, el exalcalde donostiarra Eneko Goia, y el regidor de Hondarribia, Igor Enparan, han participado en este acto, organizado por la asociación Pertur Egia Nahi (Pertur, Queremos la Verdad).

La juntera de Elkarrekin Podemos Miren Echeveste, el histórico miembro de la izquierda abertzale Joxean Agirre y la hermana de Josean Lasa, Mariasun Lasa, se han sumado también a este homenaje, al igual que el director de Derechos Humanos y Cultura Democrática de la Diputación de Gipuzkoa, Ion Gambra.

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Representantes de Pertur Egia Nahi han leído, en euskera, castellano y francés, un texto en el que señalan que "hipótesis y especulaciones" sobre la desaparición de este ideólogo de ETA "ha habido muchas", pero "datos concluyentes, ninguno".

"Algunas insistiendo en la responsabilidad de los aparatos del régimen franquista -plenamente operativos en aquel momento-, otras señalando como posibles autores a otros miembros de su propia organización, enfrentados a él por sus posiciones políticas", han indicado.

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"Después de 50 años todas las hipótesis continúan abiertas, entre otras cosas porque, en todo este periodo, las investigaciones policiales merecedoras de tal nombre han brillado por su ausencia, y las escasísimas e ineficientes pesquisas realizadas no han avanzado nada respecto al punto de partida. Tampoco ETA y su entorno han mostrado interés en el esclarecimiento de los hechos", han destacado.

Han hecho un llamamiento "a quienes son competentes para la investigación de este caso y tienen los medios para hacerlo, para que, en aras al cumplimiento de la legalidad y legitimidad democráticas, pero también de los más elementales principios de humanidad, lleven a cabo las actuaciones que son de su responsabilidad".

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También han emplazado "a quienes pudieran aportar cualquier tipo de información que hiciese posible su esclarecimiento, a que hagan llegar a las autoridades competentes los datos que pudieran disponer, aunque sea de forma anónima".

En esta "doble demanda" incluyen "la de que se levante el secreto de cualquier aspecto relativo a este hecho y que estuviera afectado por la normativa actual del Estado español sobre secretos oficiales".

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EFE

ab/mcm

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