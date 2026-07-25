Evacúan otros ocho pueblos de la provincia de Toledo por el incendio de Ávila

Toledo, 25 jul (EFE).- La evolución del incendio forestal de Burgohondo (Ávila) ha obligado a evacuar a última hora de este sábado otros ocho pueblos del norte de la provincia de Toledo, que se suman a los tres que ya han sido evacuados a lo largo de la tarde.

En concreto, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha detallado que se han evacuado los municipios de Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán; y sus habitantes se han dirigido hacia el recinto ferial de la localidad de Talavera de la Reina.

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Además, se ha enviado un mensaje Es-Alert a la población afectada.

En la tarde de este sábado ya se ordenó la evacuación de Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar.

Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que la Guardia Civil ha solicitado el corte de las carreteras CM-5005 con CM-5001 a la altura de Almendral de la Cañada y la CM-5005 con CM-5006 a la altura de Navamorcuende para evitar el acceso a la provincia de Ávila. EFE

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