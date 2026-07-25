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Estabilizados los incendios de Cerro Muriano (Córdoba) y Pinos del Valle (Granada)

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Málaga, 25 jul (EFE).- El servicio de extinción de incendios de Andalucía, Infoca, ha estabilizado este sábado los incendios forestales que estaban activos en Cerro Muriano (Córdoba) y Pinos del Valle (Granada), además de controlar el fuego en Alosno (Huelva).

El incendio de Cerro Muriano, declarado este viernes, ha quedado estabilizado en la tarde de este sábado, por lo que desciende la emergencia del Plan Infoca a situación operativa 0 y las 274 personas que habían sido desalojadas pueden volver a casa.

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El incendio ha evolucionado de forma muy favorable este sábado tras una noche en la que se produjo una situación "de gran complejidad y peligrosidad" y que llevó a optar por una decisión arriesgada y "quirúrgica": Atacar al fuego provocando otros fuegos técnicos.

Ha recorrido unas 200 hectáreas, pero el vicepresidente y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado de que hay una gran parte de ese terreno que no se ha quemado, que no se han detectado casas afectadas y que la ermita está rodeada de masa forestal quemada pero "intacta".

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En el caso de Pinos del Valle, declarado este sábado, ha obligado a confinar a la población de este municipio pero ha sido estabilizado durante la tarde, lo que ha permitido desactivar la fase de emergencia decretada.

El fuego ha quedado estabilizado en torno a las 20:00 horas, tras un intervalo de algo más de siete horas, y ha afectado a una superficie aproximada de 200 hectáreas, según las primeras estimaciones dadas a conocer por el consejero andaluz.

Tras su estabilización, la Junta ha descendido el operativo a la fase de preemergencia, situación operativa 0, por lo que queda desactivada la recomendación de confinamiento.

El fuego obligó a decretar la fase de emergencia, situación operativa 1, lo que conllevó el confinamiento de los vecinos del área afectada de Pinos del Valle, de unos 640 habitantes.

Además fueron desalojadas con carácter preventivo un centenar de personas de un campamento, 73 de ellos menores, así como los embalses de Béznar y Rules para facilitar la labor de los medios aéreos. El fuego también obligó a cortar al tráfico la carretera GR-3204, que conecta ese municipio con El Pinar.

En cuanto al incendio de Alosno, el quinto de esta semana en la provincia de Huelva, se ha dado por controlado a las 19.00 horas.

Este incendio se declaró a las 14.00 horas del pasado viernes en el paraje La Juanita de la localidad onubense, el segundo en menos de 48 horas registrado en el municipio tras otro siniestro forestal, extinguido el jueves.

La zona quemada por el incendio controlado este sábado contaba con abundantes eucaliptos y se ha visto afectada por las condiciones adversas de un excesivo calor y fuertes vientos. EFE

ebg-bol-maf/fs/jla

(Foto) (Vídeo)

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