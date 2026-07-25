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El Sporting rescinde de mutuo acuerdo el contrato de Queipo tras cuatro temporadas

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Gijón, 25 jul (EFE).- El Sporting y el extremo Dani Queipo han acordado la resolución del contrato que les unía hasta junio de 2027, lo que pone fin a la etapa del futbolista ovetense en la entidad rojiblanca tras cuatro temporadas asentado en el primer equipo.

Queipo, nacido en Oviedo en 2002, se incorporó a la Escuela de Fútbol de Mareo procedente del Xeitosa cuando todavía competía en categoría alevín, un proceso formativo que culminó con su debut en el primer equipo el 13 de agosto de 2022, en un empate a uno ante el Mirandés.

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El extremo ha disputado 117 partidos oficiales con la camiseta sportinguista a lo largo de cuatro temporadas, en las que ha marcado seis goles, el primero de ellos el 22 de enero de 2023 frente al Zaragoza.

El club ha agradecido públicamente a Queipo mediante un comunicado "su trabajo y comportamiento en todo momento", en un mensaje en el que ha destacado que el futbolista "ha representado los valores sportinguistas" desde su llegada a la cantera.

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La salida del jugador se enmarca en el proceso de reestructuración de la plantilla que el Sporting afronta de cara a la temporada 26/27, en el que el club ha priorizado ajustes tanto en el capítulo de entradas como en el de salidas antes del cierre del mercado estival.

Queipo, formado íntegramente en la cantera rojiblanca, queda libre para negociar su futuro con cualquier equipo.

La noticia de su salida se produjo escasos instantes después de un nuevo amistoso de pretemporada en el que el Sporting cayó derrotado (1-0) frente al Celta de Vigo en la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa con un solitario tanto de Hugo González en la segunda mitad. Tras el encuentro, la plantilla rojiblanca viaja de vuelta a Asturias para continuar desde el lunes con el trabajo de pretemporada en Mareo. EFE

dsl/asc

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